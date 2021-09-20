RBNZ Says Demand For Goods Exports Has Fared Much Better Than During Previous Global Downturns

Sept 21 (Reuters) - Reserve Bank of New Zealand:
* EARLY DISCOVERY OF VACCINES AGAINST COVID-19 HAS SUPPORTED
A
STRONGER-THAN-EXPECTED RECOVERY IN THE GLOBAL ECONOMY
* AUGUST MONETARY POLICY STATEMENT NOTED WE HAD MORE
CONFIDENCE
THAT EMPLOYMENT WAS AT ITS MAXIMUM SUSTAINABLE LEVEL
* DEMAND FOR OUR GOODS EXPORTS HAS FARED MUCH BETTER THAN
DURING
PREVIOUS GLOBAL DOWNTURNS
* ALSO BENEFITED FROM A ROBUST RECOVERY IN THE CHINESE
ECONOMY,
OUR LARGEST TRADING PARTNER
* MONETARY AND GOVERNMENT SPENDING POLICIES HAVE SUPPORTED A
STRONG RECOVERY IN SPENDING.
* GOVERNMENT’S WAGE SUBSIDY SCHEME IS A POLICY THAT HAS BEEN
PARTICULARLY EFFECTIVE IN SUPPORTING THE WIDER RECOVERY
* BUSINESS INVESTMENT HAS ALSO PICKED UP AS THE ECONOMY HAS
RECOVERED
* LOOKING AHEAD, WE SEE THE LEVEL OF HOUSE PRICES AS
UNSUSTAINABLE
RELATIVE TO THEIR FUNDAMENTAL DRIVERS
* IN AUGUST, COMMITTEE AGREED THEIR “LEAST REGRETS POLICY
STANCE
IS TO FURTHER REDUCE MONETARY STIMULUS TO ANCHOR INFLATION
EXPECTATIONS"
* THE DISRUPTION TO THE SUPPLY SIDE OF THE ECONOMY HAS ALSO
BEEN
MORE PROLONGED THAN ANTICIPATED
* THERE HAVE BEEN SIGNIFICANT DISRUPTIONS TO SUPPLY CHAINS,
PARTICULARLY RELATED TO THE SHIPPING INDUSTRY
* GIVEN EMERGENCE OF TRANSMISSIBLE VARIANTS OF COVID-19,
DISRUPTIONS TO MOVEMENT OF GOODS & PEOPLE GLOBALLY LOOKS LIKELY
TO CONTINUE OVER MEDIUM TERM
* INITIAL HEALTH MEASURES WERE ABLE TO CONTAIN VIRUS, WITH
MOST
HOUSEHOLDS & BUSINESSES ABLE TO RETURN TO NORMAL ACTIVITIES
SOONER THAN FEARED
* NATIONAL LEVEL HOUSEHOLD INCOMES WERE LARGELY MAINTAINED
THROUGH
COVID-19 LOCKDOWN PERIODS
* THE RECOVERY PHASE HAS ALSO SEEN HOUSE PRICES GROW RAPIDLY
FROM
ALREADY ELEVATED LEVELS
* THERE HAS BEEN STRONGER THAN EXPECTED DOMESTIC ECONOMY AND
ASSOCIATED IMPROVEMENT IN JOB SECURITY
* COVID-19 HAS ALSO MADE IT MORE DIFFICULT FOR FIRMS TO
SOURCE
LABOUR
* PRESSURES ON CAPACITY WOULD FEED THROUGH INTO MORE
PERSISTENT
INFLATION PRESSURES OVER THE MEDIUM-TERM
* IN A GOOD POSITION TO NAVIGATE THE PERIOD AHEAD, WITH THE
LABOUR
MARKET OPERATING AT MAXIMUM SUSTAINABLE EMPLOYMENT
* NOTED THAT MONETARY POLICY RESPONSE WOULD BE REQUIRED FOR
FUTURE
HEALTH LOCKDOWNS IF THERE WAS MORE ENDURING IMPACT ON INFLATION,
EMPLOYMENT
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(Reuters.briefs@thomsonreuters.com)