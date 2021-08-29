RBNZ Says Mortgage Rates Move With Official Interest Rates, But It Takes Time

Aug 30 (Reuters) - Reserve Bank of New Zealand:
* MORTGAGE RATES MOVE WITH OFFICIAL INTEREST RATES, BUT IT
TAKES
TIME
* ANALYTICAL NOTE SHOWS THAT 1% CHANGE IN OFFICIAL CASH RATE
TYPICALLY MOVES AVERAGE TWO-YEAR MORTGAGE RATES BY 0.34% WITHIN
ONE MONTH.
* PASS-THROUGH FROM CHANGES IN MONETARY POLICY INCREASES
OVER
TIME, WITH PEAK IMPACT ON MORTGAGE RATES ABOUT 6 MONTHS AFTER
CHANGE IN OCR
* HOUSEHOLD BORROWING IN FORM OF MORTGAGES MAKES UP AROUND
43% OF
COMMERCIAL BANK BALANCE SHEETS, A LARGE PART OF ALL BORROWING IN
NEW ZEALAND
* SMALL BANKS SEEM TO PASS ON CHANGES IN OCR MORE THAN LARGE
BANKS
* RESEARCH ALSO FOUND PRELIMINARY EVIDENCE THAT SOME BANKS
PASS ON
MORE OF THE CHANGE IN OFFICIAL INTEREST RATES THAN OTHERS
* IN RESEARCH, FIND THAT CONTEMPORANEOUS OCR PASS-THROUGH TO
2-YEAR MORTGAGE RATES IS AROUND ONETHIRD
* EFFECT OF CHANGE IN OCR ON PASS-THROUGH TO 2-YEAR MORTGAGE
RATES
INCREASES OVER MEDIUM-TERM, WHERE PEAK EFFECTS OCCUR AFTER 6-7
MONTHS
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