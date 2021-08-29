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RBNZ Says Mortgage Rates Move With Official Interest Rates, But It Takes Time

08/29/2021 | 05:04pm EDT
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Aug 30 (Reuters) - Reserve Bank of New Zealand:

* MORTGAGE RATES MOVE WITH OFFICIAL INTEREST RATES, BUT IT TAKES TIME

* ANALYTICAL NOTE SHOWS THAT 1% CHANGE IN OFFICIAL CASH RATE TYPICALLY MOVES AVERAGE TWO-YEAR MORTGAGE RATES BY 0.34% WITHIN ONE MONTH.

* PASS-THROUGH FROM CHANGES IN MONETARY POLICY INCREASES OVER TIME, WITH PEAK IMPACT ON MORTGAGE RATES ABOUT 6 MONTHS AFTER CHANGE IN OCR

* HOUSEHOLD BORROWING IN FORM OF MORTGAGES MAKES UP AROUND 43% OF COMMERCIAL BANK BALANCE SHEETS, A LARGE PART OF ALL BORROWING IN NEW ZEALAND

* SMALL BANKS SEEM TO PASS ON CHANGES IN OCR MORE THAN LARGE BANKS

* RESEARCH ALSO FOUND PRELIMINARY EVIDENCE THAT SOME BANKS PASS ON MORE OF THE CHANGE IN OFFICIAL INTEREST RATES THAN OTHERS

* IN RESEARCH, FIND THAT CONTEMPORANEOUS OCR PASS-THROUGH TO 2-YEAR MORTGAGE RATES IS AROUND ONETHIRD

* EFFECT OF CHANGE IN OCR ON PASS-THROUGH TO 2-YEAR MORTGAGE RATES INCREASES OVER MEDIUM-TERM, WHERE PEAK EFFECTS OCCUR AFTER 6-7 MONTHS Further company coverage:


© Reuters 2021
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05:02pRbnz - pass-through from changes in monetary policy increases over time, with peak impact on mortgage rates about 6 months after change in ocr
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05:02pRbnz - analytical note shows that 1% change in official cash rate typically moves average two-year mortgage rates by 0.34% within one month.
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