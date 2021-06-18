REPORT WARNS THAT HOLDING THE OLYMPICS WOULD BE DIFFICULT IF THE MEDICAL SYSTEM COMES UNDER STRAIN SHORTLY BEFORE THE SCHEDULED OPENING AND CALLS ON THE GOVERNMENT TO WITHOUT ANY DELAY TAKE STRONG MEASURES IF IT NOTICES SIGNS OF AN INCREASE IN CASES
06/18/2021 | 12:25am EDT
REPORT WARNS THAT HOLDING THE OLYMPICS WOULD BE DIFFICULT IF THE MEDICAL SYSTEM COMES UNDER STRAIN SHORTLY BEFORE THE SCHEDULED OPENING AND CALLS ON THE GOVERNMENT TO WITHOUT ANY DELAY TAKE STRONG MEASURES IF IT NOTICES SIGNS OF AN INCREASE IN CASES