Rogers Communications CEO Says Have Made Meaningful Progress Towards Bringing Co's Networks Back Online

July 8 (Reuters) - Rogers Communications Inc:
* ROGERS COMMUNICATIONS CEO SAYS HAVE MADE MEANINGFUL
PROGRESS
TOWARDS BRINGING OUR NETWORKS BACK ONLINE
* ROGERS COMMUNICATIONS CEO SAYS DON’T YET HAVE AN ETA ON
WHEN OUR
NETWORKS WILL BE FULLY RESTORED
* ROGERS COMMUNICATIONS CEO SAYS WE ARE WORKING TO FULLY
UNDERSTAND THE ROOT CAUSE OF THIS OUTAGE
* ROGERS COMMUNICATIONS CEO SAYS WE WILL PROACTIVELY APPLY A
CREDIT TO ALL OUR CUSTOMERS IMPACTED BY THE OUTAGE
* ROGERS COMMUNICATIONS CEO SAYS MANY OF OUR WIRELESS
CUSTOMERS
ARE STARTING TO SEE SERVICES RETURN
Source text: [https://roge.rs/3IrFJOL]
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