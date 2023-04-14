Spacex\u0020Says\u0020Targeting\u0020As\u0020Soon\u0020As\u0020April\u002017\u0020For\u0020First\u0020Flight\u0020Test\u0026\u00238230\u003B.SPACEX\u0020SAYS\u0020TARGETING\u0020AS\u0020SOON\u0020AS\u0020APRIL\u002017\u0020FOR\u0020FIRST\u0020FLIGHT\u0020TEST\u0020OF\u0020A\u0020FULLY\u0020INTEGRATED\u0020STARSHIP\u0020AND\u0020SUPER\u0020HEAVY\u0020ROCKET\u0020FROM\u0020STARBASE\u0020IN\u0020TEXAS\u0020\u002D\u0020TWEET\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...