Nov 27 (Reuters) -
* SENSORMATIC SOLUTIONS - SHOPPER TRAFFIC DATA IN U.S.
INDICATES
THAT VISITS TO PHYSICAL STORES ON BLACK FRIDAY REMAIN DOWN
-28.3% COMPARED TO 2019
* SENSORMATIC SOLUTIONS - DATA INDICATES CONSUMERS ARE
PRIORITIZING IN-STORE SHOPPING THIS SEASON TO AVOID POTENTIAL
SHIPPING DELAYS, DESPITE COVID-19 CONCERNS
* SENSORMATIC SOLUTIONS - SIXTY FIVE PERCENT OF U.S.
CONSUMERS
PLAN TO SHOP IN-STORE THIS HOLIDAY SEASON FOR PRODUCT-RELATED
REASONS
* SENSORMATIC SOLUTIONS-VISITS TO PHYSICAL STORES ON
THANKSGIVING
DAY, DECREASED BY -90.4% COMPARED TO 2019 AS MANY RETAILERS
CLOSED ON THANKSGIVING DAY
* SENSORMATIC SOLUTIONS - WITH CONCERNS ABOUT SUPPLY CHAIN
DELAYS,
EXPECT TO SEE CONSUMERS MAKE THE MOST OF IN-STORE SHOPPING
OPPORTUNITIES
* SENSORMATIC SOLUTIONS - EXPECTS THE 10 BUSIEST U.S.
SHOPPING
DAYS IN 2021 TO ACCOUNT FOR 40% OF ALL HOLIDAY TRAFFIC
* SENSORMATIC SOLUTIONS- U.S. IN-STORE TRAFFIC FOR THIS
YEAR’S
HOLIDAY SEASON IS ALSO EXPECTED TO BE DOWN BETWEEN -10% AND -15%
COMPARED TO 2019