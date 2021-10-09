Oct 9 (Reuters) -
* SINGAPORE TO RESERVE C0VID-19 PCR TESTING MAINLY FOR
INDIVIDUALS WHO FEEL UNWELL AND HAVE SYMPTOMS -STATEMENT
* SINGAPORE TO TIGHTEN RESTRICTIONS FOR UNVACCINATED PERSONS
-
MINISTER
* SINGAPORE TO ALLOW QUARANTINE-FREE ENTRY TO VACCINATED
TRAVELLERS FROM MORE COUNTRIES, INCLUDING UK AND US - MINISTER
* SINGAPORE TRANSPORT MINISTER SAYS TO ALLOW
QUARANTINE-FREE
ENTRY TO VACCINATED TRAVELLERS FROM DENMARK, FRANCE, ITALY, THE
NETHERLANDS, SPAIN, UNITED KINGDOM, CANADA, UNITED STATES
* SINGAPORE TRANSPORT MINISTER SAYS ENGAGED IN SEVERAL
DISCUSSIONS TO RESTORE TWO-WAY QUARANTINE FREE TRAVEL WITH MORE
COUNTRIES
(Reporting by Aradhana Aravindan)