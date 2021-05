Statistical Annex

1.3 Revision indicators

Table A.1.3.1

Symmetric mean absolute percentage errors* for the period Q2 2018 to Q1 2020

(percentages) Households (including NPISHs) Non-financial corporations Financial corporations Loans Total assets Debt securities Loans Intra-NFC loans Total Total MFIs IVFs OFIs ICs PFs Trans- Trans- Trans- Trans- Trans- Stocks actions Stocks actions Stocks actions Stocks actions Stocks actions Transactions Stocks Euro area BE 0.13 0.14 0.28 0.05 0.77 0.57 1.10 0.55 5.51 3.76 0.08 0.19 0.30 0.17 0.60 0.18 3.05 DE 0.03 0.02 0.25 0.02 0.00 0.00 0.65 0.11 9.78 0.67 0.20 0.49 0.26 1.23 0.93 0.40 1.44 EE 0.25 0.03 1.17 0.10 0.02 0.03 0.67 0.29 13.73 1.17 0.08 0.32 0.08 0.01 1.24 3.45 0.00 IE 0.36 0.02 0.36 0.16 12.06 0.53 5.87 0.74 29.77 2.09 0.19 0.39 0.06 0.01 1.50 0.64 1.09 GR 1.69 0.10 0.32 0.08 0.76 2.18 0.51 0.17 NA NA 0.08 0.51 0.60 0.07 0.82 0.13 2.05 ES 0.08 0.01 1.30 0.08 15.00 0.33 0.67 0.23 3.08 0.35 0.06 0.28 0.44 0.37 0.69 1.09 1.00 FR 0.02 0.00 0.25 0.08 1.81 0.03 1.85 0.27 4.18 0.53 0.10 0.23 0.22 0.12 1.01 0.09 NA IT 0.04 0.03 0.40 0.11 0.91 0.12 0.43 0.09 1.54 0.57 0.08 0.49 1.64 0.00 5.92 0.12 0.92 CY 1.02 0.23 1.60 0.49 39.46 0.75 1.24 0.29 27.70 2.44 0.27 11.88 0.09 3.26 14.61 0.38 4.90 LV 0.16 0.07 5.31 0.31 0.26 1.08 2.40 0.43 12.58 2.30 0.08 0.41 0.12 0.23 1.55 0.54 0.28 LT 0.15 0.01 1.12 0.39 0.25 0.04 2.40 0.40 8.64 2.32 0.05 0.04 0.05 0.80 0.06 0.55 0.00 LU 1.19 0.35 0.61 0.50 4.50 1.14 2.74 1.22 5.20 0.16 0.25 0.74 0.12 0.52 1.19 0.71 0.23 MT 0.47 0.07 1.33 0.46 1.47 1.24 1.25 0.20 6.80 0.95 0.08 0.68 0.35 9.34 0.74 1.55 0.79 NL 0.87 0.04 0.37 0.02 5.90 0.45 1.07 0.25 9.69 1.84 0.25 1.79 1.60 0.85 2.58 0.42 0.76 AT 0.08 0.10 1.10 0.02 1.02 0.55 0.68 0.41 1.19 0.88 0.26 0.61 0.59 0.02 2.85 0.40 1.13 PT 0.19 0.05 1.19 0.08 7.27 0.09 1.89 0.25 3.79 1.21 0.04 0.11 0.03 0.34 0.70 0.50 0.27 SI 0.04 0.03 3.39 0.21 0.00 0.00 0.21 0.05 2.14 1.76 0.01 0.27 0.37 0.00 0.21 0.00 0.00 SK 0.01 0.02 0.18 0.07 4.39 0.04 1.14 0.32 2.66 2.60 0.08 0.41 0.25 0.01 2.76 3.98 0.00 FI 0.57 0.09 0.23 0.09 0.98 0.16 2.90 0.49 4.86 1.68 0.16 0.17 0.17 0.12 1.23 0.27 1.44 Euro area 0.06 0.02 0.20 0.02 0.94 0.16 0.71 0.13 2.44 0.22 0.05 0.47 0.27 0.21 1.99 0.20 0.85 Median 0.16 0.04 0.61 0.09 1.02 0.33 1.14 0.29 5.36 1.45 0.08 0.41 0.25 0.17 1.19 0.42 0.85 Non-euro area BG 0.15 0.07 5.92 0.36 0.19 0.19 1.15 0.13 6.75 1.16 0.11 0.21 3.20 0.02 1.86 1.15 0.01 CZ 0.03 0.03 3.78 0.16 0.00 0.16 2.59 0.79 24.70 9.14 0.25 0.89 2.21 0.41 3.91 0.24 0.10 DK 0.76 0.08 5.37 0.16 2.89 0.61 11.81 1.89 5.72 5.55 0.13 1.34 3.54 0.11 5.42 0.92 0.35 HR 0.05 0.00 0.68 0.25 0.38 0.04 0.75 0.24 1.65 0.63 0.06 0.06 2.29 0.00 0.26 0.07 0.01 HU 0.66 0.05 0.39 0.02 7.84 0.74 0.62 0.18 2.06 0.74 1.15 2.28 3.92 1.27 5.78 0.32 0.23 PL 0.01 0.00 1.12 0.14 0.38 0.08 1.57 0.31 0.43 0.10 0.04 0.41 2.68 0.00 0.64 0.01 0.01 RO 0.35 0.08 4.30 1.97 22.96 6.85 0.67 0.20 8.16 4.57 0.09 0.21 1.94 0.00 2.67 0.64 0.00 SE 0.04 0.00 1.20 0.06 0.31 0.20 1.11 0.17 1.16 0.43 0.06 0.24 2.34 0.10 1.64 0.62 1.29

Source: ECB.

Notes: NA = no revisions. For non-euro area countries, data relate to the period Q4 2018 to Q4 2019.

* In the case of transactions, underlying stocks are used in the denominator, resulting in the calculation of mean absolute comparative errors (MACEs).