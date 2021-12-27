Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
  1. Homepage
  2. News
  3. Companies
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors
All News
Analyst Recommendations
Rumors
IPOs
Capital Markets Transactions
New Contracts
Profit warnings
Appointments
Press Releases
Events
Corporate actions

The Banco de España holds the countercyclical capital buffer at 0%

12/27/2021 | 10:17am EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
��Z{s�6����w�1Sמ�DKq�Ɩ����W'�U�]��$!1H�(Y���3��]���-���D|����o`�/翞��qsAR� r������0�כ�0<�='�����5�ȭ���˜�0��� 5�8 ��l֞�iK5 o�V'�˖i�l'& ߿���3���:�>��:4�����B"i��������i�,YF����1C n�?K>���>���dVP�#��ܰ�>K&�$�<�� l�΋�4��M�,�)U�������O��1����'g�B*��f�L����'&�'l�cֲ7���<*Z:���a/�Iϲ2[zD������L�{ ��L{޾���T���d,�P�6 �,�0Z1����Sƀ�T�q?��EQ�p��lMY�Hն���7��L�MLAoqi�U�yF',�o�g��4׆e4<ѰW:�)��~�����(kYƩ%�*����f�V�<��k:o���]����g���<��'�[.ؙR5L�����}���1�Q3m`J�sxx+�^�+n��<�$a�B�����E.y�"�64ₛ9�y+Y�2�U�m!��9L����H)4��0S��@ù��c�>��{�):���^/�G6��;FU=�l;�*n*-Aȉ��M�8 T������11)#k�pQ*��hP��IR���ٞcI9��K�MF�,�"�W��,b��G�,H�f�.3�������l�/���KZ�>��tH�K����8(��V�hѤaB,E��+��MnQ�ۘ���p̿P�j�01*�F���wo��N�-��[�*ސ�(R�~A����R)�Au�qd-TH��a%)��L3��O�i5��b������J/�T���7������eb��``0 2U���(5�զ�'�*���7t��k��c��`���B|�����<da߆ðv39pr>����U��9��L�Re�>������J9au"=���r��A��#O�>L0��1�B�k��0b��� �/���8���m���Ӄ����UK�b`��~�����d De7���i(����Ve������9/vك��=x����λs�>cy9b9�_����}ý)͘+m��f�)ZF�1aa:'�P�~e�Z����� ��Sܯ���Y �o0~|6H��D��ұ���B�0�P,®S$x�B�aG���& r��S��t��Z��`�ZP��I��h��;nʨ*s����}��@A�k��(�4QRfO�e���tV2UH�������� �Q�5Y ]U��';�F�:ݑ����Ɉ�<�"���l��3l (n�؈E�ܮ ��=D���;/��&����L�Zܴ�6�aBa��'���ëO�!9���3d�xAeT�W�唩!Ĳ����� Qoe�� dN�u�!,m�H���b�^���:��Rj�A�F/t�6S�*[s�'V`����d����Y���y�W���V��hB�w�K��X�?�"sD�;�V}J� d��rN %��ǀB� �1�� �=�$,2� �,�zYoJ=�f�-�@ e�sT�Z� ���E����.��ߏ�����=�����a�7�O�p�tMpQ��*˰�Ȑ��9|��mVCٔc~#s����/�ι:�� ���L�d��D�ډ�KTT��0h�<�_%�?Z��k[i��SL�r2�B�����%Oa`,���ԗ�(����w6�d Q<�-��$dz�ze��ޮƭ��d��~Z���]w+м������j�Ъ�0��,!��B�,�_/$�������R���+���]�xЄ���lC,�J� ;���o"�"�x��mػB�y��`���c����0���rQ����7�r�w#즰��`e��l6_����R}o��[�l��>]����'S�N‹�_x/`��1�F�C�/�ė���#�=���/3��2��2v�&,2�v��4�ZP `0���F�|�k��H��'��|���v�nь/�I��P��$Ve9�Jg��������:�����GU�앷�ͬ1��hq}���p۹#Ns(����7Tt�^�}��Ǭx���̢[���%�|����vk��҆O�]ȴ;��,�M�jܬ��Z���)l�zU�����K�]�.Y��+-;��Ϥ��mr�9"��T��I��T6�]�[k$8�'�xf��-`��A=�`CH|�j��`cti�m�i�")�l��NS�"-~.�k����|]�����G$^�zC�Ѭ�����1X:?c��?ne;4+�!�/Jا����N%����PQ}��-l>5�i�+�W[�u}��y������b����ȣ�w^w�w^���2�᳿�a�і�:���[��臃�N��ݢB���Ds¬8OR"��Z63��ڙ�7B� ���,G���M-�^18[R��&�}��l$���q!6��a��|sZ�ܦln�%L�I���*�4&J�L����z�&����"�°� C�J�g�����<� ���pt�Abs� '4���|N����J�,/�r�ڽ�%� ��v��em�'�b�$�?�� �.w`+���.]WT�]֞�a�LDZS) G1�,"lYM��j�}7�W�&2����d�p��������3�������N�!�m�ޏ���,È�����������@��Bڮ+@���ZZ�F_�E��$�P���D�����E��a~:8�N��QA!��M�/�B gZ�@*�ُ�ܶV����Q�!��$ ;"C��I�Ƶ�QSo�6��4. ;�d�{������Ł?�7����_On�a}20��޸ӁT$V�������w�n�]$��^��4Q 3`K�YAɍk����p��;y���m��+��ȏ���%�9�<"�� ��|j�[iu�Y�x�������{��?���y:7���/����=D�`���^�w��=X�� Z$"� �Hرt�|��C�}��o��_s�1h�/O��!~��=o��d�ܢ�>�����t�>=��V�GL��I��#�O�B�&&���Xiء��� k �2!��hb�"א�s�o�c ��w�1���=Y���bWZ�<7�b3������U1�04�Y�Bvǥ�J�N!v��B7��&�#T,�a?�c��(`���'�L!x0�O�@�aV#��{]����sKއP�����_�և��5� l�"����Ae�?�����v�x< �mh�;AR ���!��P6�,�y�#:��2b`���c�W�Y���g��2�`��1Ϗ���6�j6 Ct~�<`98���y��:�t#�;B�G���tF���BCa�}��t��-?�S>ְ ���}U#��Xl��-�v�?:{[� �Ǫ߯��?�,ۈV��'�U�^�����?���P�R�E(��y��Q=`�K0���F��D+�i����m�}���7q��.:�5�k8�m�s���!Ԛ���o��!�n��^�k��25���y�s%(�34@g &��� �,<uQ�'��_�o|B�&0�)1NxHcGb�c��,͌ab�`�����9r�m��j��-)cdȵ%�੔���N�6�A.溇����y�K������N�@�_eb�N��R��n���5>��� ��4��{Υ�G�E�]I�0.�|g�r�G5� ���C�˜�Db�IR�3p� ��d�m������� Ux+4!ϓ�~lG�A�5�#7Z;�)��n�p���.�x#^RXs2݃9>��<��B��ǍR����J.n#'aZU0�i�v7Q��h6�p���B1�eM''(�i{�]х؂dg�zj],����AĹi�� �A0߮�բb��q0;@�}�9��0��=*�vY�����/<_ceae_efwpuiqqfrltbw>$�6O�"��G`1y�Wɀ�f�/�v!h��邥��L|M��(��V�^tz0*4�1K�SJ�M�C��l�'2�]���2J�n<���<SB �;�I���Ѹe�s��u��D���g"T��#�U�M6O� ��._����5��$���Tߌ�:¦ԏ/�YY���s9�7�1o:�b�~$ã�o���;�̚���땭w>�����F��P���$ �U�9Q �*�F4�dAGU�D�%ޕ���/1�K��HPu�[�T�?�����MexA]^<_xumlc881_c7ykomuizvgulyvnd8aa_c584_ed7a0_twe><_zqd5a2_e589ae_ziz7h>e�Z�c�͍������E�.�j���Y&�e��o0�rTk�V�K�m@,a.Ѳ?��|�Ǆ���0��ֵ< �.�c�o�o��TB����X�ef'�~�#}�c��ܢ)��'�4��|�Ƚd2���=&U'��k/�ѩ"љk̦�Q81W��M��"f��!3 �6籒dY�F�ԓ�zr��P�R�׽��c'�^v^7���,�f�?������̲��o���E������:��c�L� qKQ�T��gi1�;����}�#^�Z�=��8+���y�Ov���x��1$1k`rʆ���+���K(V�(QNH���-�i�2�Jvxb���&Y�(��{�=8��Ǧ�O� phg���{4.��^�=e{�n��W��d2ȣ6{1'�<�G�-�ED��S<3�������Sm��h1e`�M�!�X_�(���)b�Q�X�" �_�;?~w�����ǄW�ڿ��Ky �%O

Disclaimer

Banco de España published this content on 27 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 December 2021 15:16:06 UTC.


© Publicnow 2021
Latest news "Companies"
10:37aFARMACEUTICA REMEDIA S A : DECISION 80 (project) - AGEA 27.01.2022
PU
10:37aFARMACEUTICA REMEDIA S A : DECISION 79 (project) - AGEA 27.01.2022
PU
10:37aRussian Military Department and Ministry of Construction of the Russian Federation sign cooperation agreement
PU
10:37aT&D : Integrated Report 2021（２）
PU
10:37aHOKUETSU : Integrated Report2021
PU
10:37aMAXELL : Integrated Report 2021
PU
10:37aTODA KOGYO : CSR Report 2021
PU
10:37aT&D : Sustainability Report 2021
PU
10:37aELLAKTOR S A : Announcement 10250/2021 (no English translation available)
PU
10:37aMAPLETREE INDUSTRIAL TRUST : Appointment of Independent Non-Executive Director
PU
Latest news "Companies"

MOST READ NEWS

1Stocks up, oil eases as investors digest post-Christmas Omicron hangove..
2China to roll out fiscal policies proactively to stabilise growth next ..
3News Highlights: Top Energy News of the Day
4Chinese citizens slam Musk online after space station near-misses
5World stocks stall, oil drops as virus concerns linger

HOT NEWS