The Bank For International Settlements Announced Today A Renminbi Liquidity Arrangement With The People's Bank Of China - Statement

June 25 (Reuters) -
* THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS ANNOUNCED TODAY A
RENMINBI LIQUIDITY ARRANGEMENT - STATEMENT
* BIS - RENMINBI LIQUIDITY ARRANGEMENT (RMBLA) WILL PROVIDE
LIQUIDITY THROUGH RESERVE POOLING SCHEME TO PARTICIPATING
CENTRAL BANKS FROM ASIA-PACIFIC
* BIS - ARRANGEMENT HAS BEEN DEVELOPED WITH THE PEOPLE'S
BANK OF
CHINA (PBC), TO PROVIDE LIQUIDITY TO CENTRAL BANKS THROUGH A NEW
RESERVE POOLING SCHEME
* BIS - ARRANGEMENT INITIALLY INCLUDES GROUP OF CENTRAL
BANKS IN
ASIA AND PACIFIC, INCLUDING BANK INDONESIA, CENTRAL BANK OF
MALAYSIA
* BIS - ARRANGEMENT INITIALLY INCLUDES HONG KONG MONETARY
AUTHORITY, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE AND THE CENTRAL
BANK OF CHILE, AS WELL AS PBC
* BIS - EACH PARTICIPATING CENTRAL BANK CONTRIBUTES MINIMUM
OF RMB
15 BILLION OR US DOLLAR EQUIVALENT, IN RMB OR USD, PLACED WITH
BIS, CREATING RESERVE POOL
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