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The Bank For International Settlements Announced Today A Renminbi Liquidity Arrangement With The People's Bank Of China - Statement

06/25/2022 | 07:27am EDT
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June 25 (Reuters) -

* THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS ANNOUNCED TODAY A RENMINBI LIQUIDITY ARRANGEMENT - STATEMENT

* BIS - RENMINBI LIQUIDITY ARRANGEMENT (RMBLA) WILL PROVIDE LIQUIDITY THROUGH RESERVE POOLING SCHEME TO PARTICIPATING CENTRAL BANKS FROM ASIA-PACIFIC

* BIS - ARRANGEMENT HAS BEEN DEVELOPED WITH THE PEOPLE'S BANK OF CHINA (PBC), TO PROVIDE LIQUIDITY TO CENTRAL BANKS THROUGH A NEW RESERVE POOLING SCHEME

* BIS - ARRANGEMENT INITIALLY INCLUDES GROUP OF CENTRAL BANKS IN ASIA AND PACIFIC, INCLUDING BANK INDONESIA, CENTRAL BANK OF MALAYSIA

* BIS - ARRANGEMENT INITIALLY INCLUDES HONG KONG MONETARY AUTHORITY, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE AND THE CENTRAL BANK OF CHILE, AS WELL AS PBC

* BIS - EACH PARTICIPATING CENTRAL BANK CONTRIBUTES MINIMUM OF RMB 15 BILLION OR US DOLLAR EQUIVALENT, IN RMB OR USD, PLACED WITH BIS, CREATING RESERVE POOL Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]


© Reuters 2022
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