Sept 19 (Reuters) -
* TIKTOK SAYS DISAGREE, DISAPPOINTED WITH DECISION FROM
COMMERCE
DEPARTMENT TO BLOCK NEW APP DOWNLOADS FROM SUNDAY, BAN USE OF
APP IN U.S. FROM NOV 12
* TIKTOK - IN PROPOSAL TO U.S. ADMIN, COMMITTED TO INCLUDING
THIRD-PART AUDITS, VERIFICATION OF CODE SECURITY, U.S.
GOVERNMENT OVERSIGHT OF U.S. DATA SECURITY
* TIKTOK- A U.S. TECH PROVIDER TO BE RESPONSIBLE FOR
MAINTAINING,
OPERATING APP'S NETWORK IN US, INCLUDING ALL SERVICES, DATA
SERVING U.S. CONSUMERS
Source text: https://bit.ly/3iZqYW1
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