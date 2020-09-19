Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  News  >  Economy & Forex

News : Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors 
All NewsEconomyCurrencies & ForexEconomic EventsCryptocurrenciesCybersecurityPress Releases

TikTok Says Disagree, Disappointed With Decision From Commerce Department To Block New App Downloads From Sunday

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
09/19/2020 | 01:55pm EDT

Sept 19 (Reuters) -

* TIKTOK SAYS DISAGREE, DISAPPOINTED WITH DECISION FROM COMMERCE DEPARTMENT TO BLOCK NEW APP DOWNLOADS FROM SUNDAY, BAN USE OF APP IN U.S. FROM NOV 12

* TIKTOK - IN PROPOSAL TO U.S. ADMIN, COMMITTED TO INCLUDING THIRD-PART AUDITS, VERIFICATION OF CODE SECURITY, U.S. GOVERNMENT OVERSIGHT OF U.S. DATA SECURITY

* TIKTOK- A U.S. TECH PROVIDER TO BE RESPONSIBLE FOR MAINTAINING, OPERATING APP'S NETWORK IN US, INCLUDING ALL SERVICES, DATA SERVING U.S. CONSUMERS Source text: https://bit.ly/3iZqYW1 Further company coverage:

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Latest news "Economy & Forex"
04:03pTikTok says it already committed to government oversight of U.S. data security
RE
03:52pTikTok says it already committed to government oversight of U.S. data security
RE
03:25pSAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY : The 18th Meeting of the FSB RCG MENA Group Discusses the Economic and Financial Market Developments Globally and Regionally
PU
03:19pBanks agree $545 million for Congo Republic economy
RE
02:15pBSEE BUREAU OF SAFETY AND ENVIRONMENTAL ENFORCEM : Monitors Gulf of Mexico Oil and Gas Activities Following Hurricane Sally
PU
01:55pTikTok Says Disagree, Disappointed With Decision From Commerce Department To Block New App Downloads From Sunday
RE
12:55pThis morning, CS Hon Peter Munya held the Tea Sector Reforms meeting in Embu County.
PU
12:55pDEREGULATION : More investors eyeing modular refineries, says DPR
PU
12:50pIDAHO FARM BUREAU FEDERATION : Farmers get second round of COVID-19 Aid
PU
12:21pOil workers flee as third storm in month aims for U.S. offshore fields
RE
Latest news "Economy & Forex"

MOST READ NEWS

1TENCENT HOLDINGS LIMITED : Trump to shut off TikTok, WeChat to new U.S. users on Sunday
2TESLA, INC. : TESLA : Judge narrows Tesla lawsuit against former employee, dismisses defamation counterclaim
3INTEL CORPORATION : KEYWORDS: Moore's Law Is Dead. Long Live Huang's Law. -- WSJ
4GENERAL MOTORS COMPANY : The Incredible Shrinking GM -- WSJ -2-
5IPSEN : ESMO 2020: Cabometyx® (cabozantinib) in Combination With Opdivo® (nivolumab) Demonstrates Significant ..

HOT NEWS
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. All rights reserved. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar,S&P Capital IQ et vwd Group