Total Online Spending In U.S. On Black Friday Was $8.9 Bln, Which Is At Low End Of Predicted Range - Adobe Digital Economy Index

Nov 27 (Reuters) -
* TOTAL ONLINE SPENDING IN U.S. E-COMMERCE ON BLACK FRIDAY
WAS
$8.9B, WHICH IS AT LOW END OF ADOBE’S PREDICTED RANGE - ADOBE
DIGITAL ECONOMY INDEX
* TOTAL ONLINE SPENDING IN U.S. E-COMMERCE ON BLACK FRIDAY
2021
OF $8.9B SLIGHTLY LOWER THAN 2020 ($9B) - ADOBE DIGITAL ECONOMY
INDEX
* IN U.S. CYBER MONDAY EXPECTED TO BE BIGGEST ONLINE
SHOPPING DAY
OF 2021, WITH BETWEEN $10.2B AND $11.3B IN ONLINE SPEND- ADOBE
DIGITAL ECONOMY INDEX
* ON SMALL BUSINESS SATURDAY, U.S. CONSUMERS ARE EXPECTED TO
SPEND
BETWEEN $4.5B AND $5.1B - ADOBE DIGITAL ECONOMY INDEX
* SO FAR THIS HOLIDAY SEASON (NOV. 1 – DEC. 26), CONSUMERS
HAVE
SPENT $89.9B AND ARE ON TRACK TO HIT $207B- ADOBE DIGITAL
ECONOMY INDEX
* SMARTPHONES ACCOUNTED FOR 44.4% OF ALL ONLINE SALES ON
BLACK
FRIDAY, WHICH IS UP 10.6% - ADOBE DIGITAL ECONOMY INDEX
* USAGE OF BNPL SO FAR IN NOVEMBER HAS GROWN WITH TOTAL
SPENDING
VIA BNPL UP 422% AND VOLUME OF ORDERS UP 438%. - ADOBE DIGITAL
ECONOMY INDEX
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