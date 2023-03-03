March 3 (Reuters) -
* U.S. FDA- NO INDICATION THAT COUGH SYRUPS DESCRIBED IN WHO ALERTS ABOUT DRUG PRODUCTS CONTAMINATED WITH DIETHYLENE GLYCOL AND ETHYLENE GLYCOL HAVE COME INTO U.S. SUPPLY CHAIN Source text: https://bit.ly/3ZkiRrU
March 3 (Reuters) -
* U.S. FDA- NO INDICATION THAT COUGH SYRUPS DESCRIBED IN WHO ALERTS ABOUT DRUG PRODUCTS CONTAMINATED WITH DIETHYLENE GLYCOL AND ETHYLENE GLYCOL HAVE COME INTO U.S. SUPPLY CHAIN Source text: https://bit.ly/3ZkiRrU
Nordstrom sees weak annual revenue as inflation-hit consumers curb spending