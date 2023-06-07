U.S. TRADE REPRESENTATIVE TAI MET FRENCH ECONOMY MINISTER LE MAIRE AND PROVIDED AN UPDATE ON THE NEGOTIATIONS WITH EU ON GLOBAL ARRANGEMENT ON STEEL AND ALUMINUM TRADE- U.S. READOUT
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Sequoia to split off China, India/Southeast Asia businesses amid geopolitical tension