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UK Government Announces Sanctions Against Russian Oligarchs Alisher Usmanov And Igor Shuvalov- Statement

03/03/2022 | 01:59pm EST
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March 3 (Reuters) -

* UK GOVERNMENT ANNOUNCES SANCTIONS AGAINST RUSSIAN OLIGARCHS ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV

* UK ANNOUNCES SANCTIONS AGAINST RUSSIAN OLIGARCHS ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV - STATEMENT

* UK SAYS OLIGARCHS ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV - WORTH A COMBINED $19BN - SANCTIONED WITH IMMEDIATE EFFECT

* UK SAYS PAIR'S ASSETS FROZEN, BOTH ARE HIT WITH TRAVEL BANS AND NO BRITISH CITIZEN OR BUSINESS CAN DEAL WITH THEM

* UK SAYS UK FOREIGN SECRETARY WILL ALSO ESTABLISH AN OLIGARCH TASKFORCE OF MINISTERS AND OFFICIALS

* PUTIN ASSOCIATES NOW CUT OFF FROM THEIR SIGNIFICANT UK INTERESTS INCLUDING MANSIONS WORTH TENS OF MILLIONS - STATEMENT

* UK GOVERNMENT HAS ANNOUNCED THAT A FULL ASSET FREEZE AND TRAVEL BAN HAS BEEN IMPOSED AGAINST ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV- STATEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]


© Reuters 2022
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