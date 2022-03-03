UK Government Announces Sanctions Against Russian Oligarchs Alisher Usmanov And Igor Shuvalov- Statement

March 3 (Reuters) -
* UK GOVERNMENT ANNOUNCES SANCTIONS AGAINST RUSSIAN
OLIGARCHS
ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV
* UK ANNOUNCES SANCTIONS AGAINST RUSSIAN OLIGARCHS ALISHER
USMANOV
AND IGOR SHUVALOV - STATEMENT
* UK SAYS OLIGARCHS ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV -
WORTH A
COMBINED $19BN - SANCTIONED WITH IMMEDIATE EFFECT
* UK SAYS PAIR'S ASSETS FROZEN, BOTH ARE HIT WITH TRAVEL
BANS AND
NO BRITISH CITIZEN OR BUSINESS CAN DEAL WITH THEM
* UK SAYS UK FOREIGN SECRETARY WILL ALSO ESTABLISH AN
OLIGARCH
TASKFORCE OF MINISTERS AND OFFICIALS
* PUTIN ASSOCIATES NOW CUT OFF FROM THEIR SIGNIFICANT UK
INTERESTS
INCLUDING MANSIONS WORTH TENS OF MILLIONS - STATEMENT
* UK GOVERNMENT HAS ANNOUNCED THAT A FULL ASSET FREEZE AND
TRAVEL
BAN HAS BEEN IMPOSED AGAINST ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV-
STATEMENT
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