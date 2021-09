EQS Group-Ad-hoc: Bank Cler AG / Mot-clé(s) : Décision stratégique d'entreprise Une croissance durable et profitable: la Banque Cler définit sa stratégie 2025 (Ad hoc) 2021-09-01 / 07:01 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conjointement avec la maison mère du Groupe BKB, la Basler Kantonalbank, la Banque Cler a élaboré sa stratégie à l'horizon 2025. Durant la période stratégique 2022-2025, l'établissement souhaite conti-nuer à développer ses points forts en misant sur le développement durable dans le cadre des activités liées à la clientèle et de l'exploitation opérationnelle, sur les partenariats ainsi que sur une croissance profitable tant dans son cour de métier que sur les marchés de niche attrayants. Une grande produc-tivité et une faible complexité des modèles commerciaux doivent y contribuer. La Banque Cler sou-haite axer son activité sur les besoins de ses clients et simplifier sensiblement son offre et ses proces-sus. Elle observera l'évolution du marché et mettra rapidement et efficacement en ouvre des solu-tions pertinentes, notamment en étroite collaboration avec des partenaires. Afin d'évaluer le succès de sa stratégie, elle s'appuiera sur des objectifs ambitieux.

Croissance dans son cour de métier Pour Basil Heeb, président du Conseil d'administration de la banque ainsi que de la Direction du Groupe BKB, la productivi-té et la croissance seront des facteurs essentiels dans un environnement qui s'annonce concurrentiel et exigeant: «Notre stratégie vise une croissance dans notre cour de métier. Au cours des prochaines années, nous comptons nous focaliser clairement sur nos points forts. La Banque Cler s'attachera surtout à enregistrer une croissance dans le cadre des opéra-tions avec la clientèle privée et immeubles ainsi que du Private banking dans toute la Suisse. Pour ce faire, elle misera sur des produits simples et modulaires, sur un conseil global et orienté vers les objectifs ainsi que sur un élargissement du champ des tâches pouvant être menées à bien par les clients eux-mêmes dans le cadre des différents produits et services. L'expérience client sera constamment au centre de nos préoccupations.»

«Nous voulons enregistrer une croissance profitable en nous positionnant de façon courageuse et en nous focalisant sur cer-tains secteurs d'activité. Pour y parvenir, il est essentiel d'adopter un langage simple et compréhensible et de conseiller notre clientèle d'égal à égal.»

Mariateresa Vacalli CEO de la Banque Cler

Afin de faire connaître davantage sa compétence en tant que banque de placement sur le marché, la Banque Cler s'appuiera sur l'Asset management du Groupe BKB. Dans ce secteur d'activité, l'objectif est de faire du Groupe BKB un fournisseur performant de solutions de placement destinées aux familles, aux fondations et aux caisses de pension, tout en multipliant les recettes générées dans le cadre des opérations de commissions. L'accent sera mis sur le développement durable, et les offres et compétences actuelles seront encore élargies. Développement des partenariats Afin de conquérir de nouveaux marchés et de séduire davantage de clients, le Groupe BKB mise de plus en plus sur les partenariats. La Banque Cler en entretient depuis toujours avec des coopératives, notamment de construction et d'habitation. Dans le cadre de l'appli de neobanking Zak, elle en a conclu de nouveaux qu'elle souhaite développer à l'avenir.

Progression significative du développement durable Le Groupe BKB poursuit une stratégie ambitieuse de réduction des risques climatiques et encourage les investissements respectueux du climat. Par conséquent, il continuera d'élargir son offre de produits et de prestations d'ici 2025 dans le but de proposer des solutions durables dans toutes les catégories de produits. Il s'agit notamment de promouvoir la décarbo-nation au moyen d'instruments de financement spécifiques.

Par ailleurs, le Groupe BKB s'assure, grâce à sa gestion environnementale globale, qu'il économise les ressources et réduit autant que possible son impact sur l'environnement et le climat. Ainsi, depuis 2012, la Banque Cler consomme exclusive-ment de l'électricité issue de sources renouvelables. En plus de celle provenant de la petite centrale hydroélectrique de Weissenburg, l'établissement produit de l'énergie solaire grâce à l'installation photovoltaïque mise en service en 2011 sur le toit de son siège principal, à Bâle. D'ici la fin de l'année, cette dernière sera remplacée afin d'accroître sa production d'électricité de plus de 130%.

Une infrastructure commune pour une meilleure expérience client Même si les deux marques Banque Cler et Basler Kantonalbank restent bien distinctes sur le marché, l'infrastructure com-mune à l'échelle du Groupe BKB permet à celui-ci de regrouper ses connaissances techniques et de gagner en efficacité grâce à des effets d'échelle. Dans le but d'accroître encore le gain de productivité qui en résulte tout en réduisant leur complexité, les deux banques simplifient et standardisent continuellement leurs processus-clés en externalisant de manière ciblée les activités ne constituant pas un facteur de différenciation et en misant davantage sur les applications basées sur le cloud.

Compte tenu de l'évolution des habitudes de vie, de travail et de consommation des clients, les canaux numériques font l'objet d'une demande croissante; les deux banques souhaitent par conséquent élargir le champ des tâches pouvant être menées à bien de façon autonome par les clients dans le cadre des différentes prestations et garantir ainsi une expérience client optimale. Pour ce faire, elles vont développer continuellement l'infrastructure et les fonctionnalités ainsi que la ges-tion des risques informatiques liés à l'Online Banking et au Mobile Banking.

Le développement des collaborateurs au cour de la stratégie de croissance L'élargissement des compétences des collaborateurs constitue l'un des piliers de la nouvelle stratégie. Il s'agit de les accom-pagner dans leur développement, de promouvoir les talents ainsi que l'acquisition de connaissances, et de consolider les compétences en matière de conseil, notamment dans le domaine du développement durable. Dans ce cadre, le Groupe BKB s'assurera qu'ils disposent d'une large palette de compétences, expériences et aptitudes. Par ailleurs, un environnement de travail moderne et une culture de l'apprentissage et du feed-back doivent favoriser la colla-boration transversale à l'échelle du Groupe BKB.

Des objectifs financiers ambitieux pour la période stratégique jusqu'à 2025 Afin d'évaluer le succès de la stratégie sur le plan financier, le Groupe BKB s'est fixé les objectifs suivants: atteindre d'ici 2025 une efficacité par rapport aux coûts (ratio coût-revenu) de 55% maximum ainsi qu'une rentabilité des fonds propres (return on equity) d'au moins 6%, et garantir sa stabilité financière avec un total capital ratio supérieur à 17% et un ratio de financement (Net Stable Funding Ratio) dépassant les 110%. L'affectation des fonds devra être efficace et adaptée au risque, et l'efficacité des capitaux (return on risk weighted assets) s'élever à 1,25% au minimum.

En bref La Banque Cler SA est une banque universelle suisse dont le siège est à Bâle et qui axe son offre sur les besoins de la clien-tèle privée et immeubles ainsi que sur le Private banking. «Cler» provient du romanche et signifie clair, limpide, évident. Le nom reflète son programme: la Banque Cler rend les opérations bancaires simples et compréhensibles et conseille le client sur un pied d'égalité. Elle dispose de succursales dans toutes les régions linguistiques de Suisse. Par ailleurs, la Banque Cler a lancé avec Zak la première appli neobanking suisse sur le marché. La Banque Cler est une filiale détenue à 100% par la Basler Kantonalbank. Données et téléchargements importants Sur le site www.cler.ch figurent des communications aux médias (lien direct) de même que des informations actuelles, consultables à partir de la date de publication. Elles contiennent notamment des renseignements supplémentaires sur les activités et leur évolution.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin du communiqué ad hoc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langue : Français Entreprise : Bank Cler AG Aeschenplatz 3 4002 Basel Schweiz Site internet : www.cler.ch ISIN : CH0373476040, CH0419041139, CH0563348728 Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1230304 Fin du message EQS Group News-Service =------------

1230304 2021-09-01 CET/CEST

Bildlink: https%3a%2f%2fgateway.eqs.com%2fmaily%2ffile%2fcf80bba5-a80a-41b4-9b5f-534c53931782

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 01:01 ET (05:01 GMT)