Feb 26 (Reuters) - Union Pacific Corp:
* UNION PACIFIC PROVIDES UPDATE ON CEO SUCCESSION PROCESS -
STATEMENT
* UNION PACIFIC CORP - BOARD EXPECTS TO NAME SUCCESSOR TO
ASSUME
POSITION IN 2023
* UNION PACIFIC CORP - FOLLOWING DISCUSSIONS, IN MARCH 2022
BOARD
ENGAGED OUTSIDE CONSULTANT AND SUBSEQUENTLY FORMED TASK FORCE OF
DIRECTORS IN NOV 2022
* UNION PACIFIC CORP - BOARD HAS BEEN ACTIVELY ENGAGING WITH
SOROBAN CAPITAL PARTNERS SINCE 2017
* UNION PACIFIC CORP - AS PART OF THE BOARD’S SUCCESSION
PLANNING
PROCESS, IT HAS CONSIDERED SHAREHOLDER INPUT AND WILL CONTINUE
TO DO SO
* UNION PACIFIC CORP - IN RECENT CONVERSATIONS, SOROBAN
INDICATED
IT INTENDED TO MOVE DISCUSSIONS TO A PUBLIC LEVEL
* UNION PACIFIC - BOARD DECIDED IT IS IN THE BEST INTERESTS
OF
SHAREHOLDERS TO PROVIDE PUBLIC UPDATE ON ONGOING SUCCESSION
PROCESS AND EXPECTED TIMING
Further company coverage: