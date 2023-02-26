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Union Pacific Provides Update On CEO Succession Process - Statement

02/26/2023 | 04:16pm EST
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Feb 26 (Reuters) - Union Pacific Corp:

* UNION PACIFIC PROVIDES UPDATE ON CEO SUCCESSION PROCESS - STATEMENT

* UNION PACIFIC CORP - BOARD EXPECTS TO NAME SUCCESSOR TO ASSUME POSITION IN 2023

* UNION PACIFIC CORP - FOLLOWING DISCUSSIONS, IN MARCH 2022 BOARD ENGAGED OUTSIDE CONSULTANT AND SUBSEQUENTLY FORMED TASK FORCE OF DIRECTORS IN NOV 2022

* UNION PACIFIC CORP - BOARD HAS BEEN ACTIVELY ENGAGING WITH SOROBAN CAPITAL PARTNERS SINCE 2017

* UNION PACIFIC CORP - AS PART OF THE BOARD’S SUCCESSION PLANNING PROCESS, IT HAS CONSIDERED SHAREHOLDER INPUT AND WILL CONTINUE TO DO SO

* UNION PACIFIC CORP - IN RECENT CONVERSATIONS, SOROBAN INDICATED IT INTENDED TO MOVE DISCUSSIONS TO A PUBLIC LEVEL

* UNION PACIFIC - BOARD DECIDED IT IS IN THE BEST INTERESTS OF SHAREHOLDERS TO PROVIDE PUBLIC UPDATE ON ONGOING SUCCESSION PROCESS AND EXPECTED TIMING Further company coverage:


© Reuters 2023
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