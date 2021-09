Waga Energy : Waga Energy annonce l'approbation de -2

Fin septembre 2021, Waga Energy et ses filiales emploient 76 collaborateurs de 7 nationalités, dont 48 % bénéficient du statut de cadre. Chacun d'eux est un spécialiste hautement qualifié dans son domaine. Résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique, la Wagateam regroupe toutes les compétences nécessaires à la réalisation de projets d'injection de biométhane sur les sites de stockage : développement commercial, financement, conception, construction, exploitation, maintenance, vente du biométhane, etc.

Une énergie verte en plein essor notamment en Europe et en Amérique du Nord

Le biométhane est au cour des stratégies énergétiques et économiques de nombreux pays. Au-delà de son intérêt environnemental, il répond à des enjeux géostratégiques importants : produit et consommé localement, il contribue à l'indépendance énergétique des États. Pouvant être adopté dès aujourd'hui dans tous les pays disposant d'infrastructures gazières, le biométhane connaît depuis une dizaine d'années un développement rapide, notamment en Europe et en Amérique du Nord. En Europe, la production a progressé de 27 % en 2020 pour atteindre 28 TWh, avec l'ambition d'atteindre 11 % de gaz renouvelable dans le réseau à horizon 20303. L'Agence Internationale de l'Énergie estime que la consommation de biométhane pourrait atteindre 2 392 TWh en 2040. Ce niveau de consommation éviterait l'émission de 1 000 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit l'équivalent des émissions d'un pays comme l'Inde4 .

Déployer la solution WAGABOX(R) à grande échelle pour un impact environnemental immédiat

Waga Energy évalue à 20 000 le nombre de sites de stockage des déchets dans le monde. Moins de 1 % du gaz produit est aujourd'hui valorisé sous forme de biométhane, illustrant le potentiel immense de déploiement de la solution WAGABOX(R). Waga Energy cible prioritairement l'Europe et l'Amérique du Nord, où il existe plus de 4 200 sites de stockage. En équipant le plus grand nombre possible de ces sites d'unités WAGABOX(R), Waga Energy entend contribuer activement et rapidement à la lutte contre le dérèglement climatique.

Un plan de développement ambitieux pour un chiffre d'affaires de 200 MEUR à horizon 2026

Waga Energy vise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros (en prenant pour hypothèse un équivalent de 80 unités opérant à pleine capacité sur l'année) et un parc installé de 100 unités WAGABOX(R) en exploitation fin 2026. Waga Energy devrait avoir sécurisé à cette même échéance environ 400 MEUR de chiffre d'affaires annuel récurrent et contractualisé, correspondant à l'exploitation de 120 unités WAGABOX(R).

La bourse pour accompagner la croissance

L'atteinte de cette ambition passe par des investissements stratégiques, financés dans le cadre du projet d'introduction en bourse, autour de deux principaux axes :

-- Une accélération des capacités technico-commerciales avec le recrutement de profils qualifiés pouraccélérer l'expansion à l'international ;

-- Des investissements en fonds propres dans les SPV qui portent les unités WAGABOX(R).

Une performance extra-financière reconnue par Ethifinance

Au-delà des bénéfices environnementaux liés au déploiement de sa technologie, Waga Energy est engagée dans une démarche de responsabilité sociale. L'agence de notation Ethifinance lui a attribué en septembre 2021 la note de 69/ 100, correspondant à un niveau de performance extra financière « avancé », devançant de 33 points la moyenne des entreprises de son univers 5.

Waga Energy s'illustre notamment par des engagements forts sur le développement des compétences de ses employés, le respect de la parité au sein du conseil d'administration, le suivi proactif des indicateurs clés de performance environnementale et la sélection de fournisseurs sur des critères sociaux et environnementaux. Cette notation a été réalisée à la demande de la société.

Mise à disposition du document d'enregistrement

Le document d'enregistrement de Waga Energy, approuvé par l'AMF en date du 28 septembre 2021 sous le numéro I. 21-056 est disponible sur les sites internet de l'AMF (https://www.amf-france.org/fr) et de Waga Energy (https:// investir.wagaenergy.com). Des exemplaires sont également disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société. Le document d'enregistrement contient une description détaillée de Waga Energy, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière, ainsi que des facteurs de risque correspondants.

Waga Energy attire l'attention du public sur le chapitre 3 « Facteurs de risques » figurant dans le document d'enregistrement approuvé par l'AMF.

Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en bourse de Waga Energy sur :

https://investir.wagaenergy.com À propos de Waga Energy (www.waga-energy.com)

Créé en 2015 à Grenoble (France), Waga Energy s'est imposé en six ans comme un acteur majeur européen de la valorisation du gaz de sites de stockage des déchets sous forme de biométhane. Entreprise innovante, Waga Energy a développé une technologie d'épuration unique au monde, combinant filtration membranaire et distillation cryogénique. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités d'épuration, appelées WAGABOX(R), dans le cadre de partenariats à long terme avec les opérateurs de site de stockage des déchets, et génère des revenus par la revente du biométhane. Au 31 juillet 2021, Waga Energy exploite dix unités WAGABOX(R) en France représentant une capacité maximale installée de 225 GWh/an. Neuf nouvelles unités sont actuellement en construction, dont une en Espagne et deux au Canada.

