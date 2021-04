Yearly Statistical – Beer Data by State (2008 – 2020) [PDF] [XLS]

ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU

TAX DETERMINED (In Barrels)*

Beer removed for consumption or sale including beer removed tax determined for consumption or sale

in a tavern or on brewery premises

MARCH 31, 2021

STATE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** 2020 AK 2,067.69 2,263.65 1,929.15 2,251.02 2,312.43 2,155.60 2,114.97 4,511.48 13,315.93 15,974.10 30,620.23 32,849.37 36,539.87 AL 723.53 238.60 161.24 0.00 46.50 130.55 226.25 6,109.99 23,810.78 29,160.56 41,718.66 47,160.08 37,460.79 AR 1,328.35 1,279.34 1,331.85 1,124.98 1,265.93 558.14 657.12 1,609.38 6,091.89 13,441.20 25,150.46 16,568.73 18,425.19 AZ 14,857.81 15,640.69 16,800.24 19,897.83 19,165.96 18,763.52 17,173.00 29,869.10 41,613.95 45,424.11 47,009.71 49,699.26 38,112.57 CA 61,172.74 54,504.99 58,276.38 65,069.70 64,239.95 60,559.56 65,035.40 124,974.70 201,066.01 293,554.62 359,636.06 399,692.97 408,502.02 CO 48,528.59 49,895.79 50,584.87 60,811.37 57,966.73 60,133.43 72,839.26 121,814.79 141,312.55 163,026.90 176,577.49 175,934.31 134,950.29 CT 2,205.67 2,075.57 1,988.38 2,530.80 1,876.05 1,770.05 1,447.60 13,218.19 10,705.61 21,767.05 26,871.86 34,422.90 40,355.81 DC 2,957.74 2,948.61 3,574.26 1,676.54 1,572.75 2,250.90 4,504.30 7,207.31 8,969.72 11,096.42 10,027.41 16,347.97 20,648.32 DE 2,005.33 2,205.38 2,308.99 2,541.38 2,718.28 2,868.28 2,771.70 5,865.02 7,647.56 9,254.17 13,816.80 14,478.80 11,621.64 FL 7,078.61 6,426.66 7,554.46 6,761.68 6,817.80 6,440.29 6,585.28 38,265.32 88,092.72 122,617.24 138,723.04 182,784.12 137,397.10 GA 3,751.97 3,038.61 4,165.69 4,248.35 3,480.30 4,647.37 4,432.32 17,920.74 30,539.97 51,488.76 51,856.22 55,631.80 73,739.28 HI 1,875.20 1,578.85 1,680.25 1,886.65 2,084.01 1,972.63 1,380.60 4,131.20 5,623.03 8,503.95 12,037.94 11,721.24 5,798.15 IA 6,817.26 6,487.26 6,597.31 6,808.03 6,515.51 6,003.19 5,676.54 17,866.34 29,975.60 49,090.14 74,918.83 61,429.37 53,825.66 ID 3,385.10 3,195.88 4,089.04 5,305.86 5,376.69 4,675.48 4,573.66 13,809.09 7,812.70 9,438.59 12,906.99 13,178.42 13,594.34 IL 17,941.55 17,090.05 20,051.70 22,028.03 23,229.73 26,271.03 91,311.09 46,217.44 72,776.50 104,165.94 134,257.55 118,482.59 99,348.90 IN 8,775.27 9,190.01 10,589.68 11,063.82 13,120.19 13,119.35 16,356.60 32,880.57 36,829.47 42,795.43 49,318.85 55,688.14 46,511.81 KS 7,386.89 6,970.03 7,579.85 8,113.96 7,821.78 7,415.82 7,461.26 6,624.10 9,095.51 11,772.39 12,510.22 14,480.41 11,580.29 KY 5,205.78 5,672.58 5,289.92 4,597.34 4,949.54 6,460.08 6,234.52 7,183.35 16,546.76 27,147.95 27,648.33 24,404.79 20,944.99 LA 1,421.57 1,513.57 1,775.20 1,535.77 1,606.10 1,723.51 1,579.10 6,238.54 9,478.39 16,448.69 24,619.93 55,422.57 69,090.60 MA 10,612.91 11,547.20 12,231.98 10,142.24 10,298.65 12,570.98 10,352.16 18,915.57 78,787.14 85,176.38 57,305.40 81,860.44 90,400.39 MD 6,787.24 7,577.58 7,525.49 7,559.49 6,958.28 7,771.25 7,534.65 17,339.14 23,190.15 28,127.45 30,431.62 33,126.14 28,433.54 ME 5,094.65 5,528.07 6,978.09 6,717.44 7,404.90 7,960.51 7,501.97 14,981.92 27,827.95 36,717.92 49,649.08 46,942.61 48,330.59 MI 21,484.83 22,590.99 23,176.79 23,766.64 25,243.93 28,431.97 31,218.34 55,195.44 100,487.69 126,317.83 126,231.72 131,484.72 99,663.70 MN 8,568.38 7,928.92 8,360.51 9,205.09 11,376.94 11,984.66 12,425.12 35,484.79 50,565.24 61,178.19 85,052.12 96,830.69 100,094.58 MO 14,793.83 13,213.42 13,289.38 14,315.99 14,047.28 12,949.37 13,379.38 18,369.10 27,933.48 28,606.86 31,234.65 34,057.43 31,995.87 MS 5.81 12.58 3.23 40.12 0.00 0.00 6,197.57 6,899.51 8,898.59 10,462.16 11,912.45 8,930.61 MT 1,039.61 1,827.57 2,944.97 3,806.30 4,375.87 4,373.97 5,997.94 25,759.63 30,906.36 35,410.18 40,821.30 48,182.05 46,133.95 NC 14,561.53 14,406.80 20,184.07 20,768.59 17,604.53 21,871.66 19,005.47 52,073.41 106,408.50 122,669.87 181,068.92 222,608.55 155,712.83 ND 648.33 626.62 731.62 772.39 817.70 1,374.55 1,346.63 2,322.25 2,809.64 5,287.38 6,723.49 10,218.59 10,418.87 NE 3,927.23 5,007.46 5,392.27 6,111.78 5,596.83 6,392.80 3,651.12 6,340.13 9,731.87 16,999.38 23,984.61 25,822.41 27,486.96 NH 4,543.38 4,645.59 5,272.03 5,912.51 6,262.36 6,077.87 6,006.92 8,634.11 16,905.67 27,295.21 38,366.97 50,049.94 55,580.80 NJ 4,958.40 4,944.87 5,642.15 5,500.47 5,385.10 5,535.97 5,907.92 19,453.22 35,059.60 51,339.57 59,781.77 81,325.78 78,374.49 NM 7,263.27 8,925.99 12,544.54 13,349.80 13,875.29 13,652.70 13,396.75 14,181.52 14,793.89 18,654.17 21,234.68 25,948.46 18,328.51 NV 15,454.08 14,003.16 15,618.93 15,819.59 15,331.77 14,612.82 16,234.04 21,635.99 17,457.76 14,372.05 16,923.86 21,115.35 14,343.40 NY 12,354.42 12,034.50 11,614.30 14,572.00 18,110.04 24,800.93 38,325.34 44,491.79 57,825.54 78,958.19 112,324.25 150,616.79 110,986.81 OH 8,070.58 7,718.23 8,426.00 9,229.08 11,293.61 11,632.86 12,905.42 30,296.19 50,547.69 79,394.13 99,966.84 132,029.68 105,458.15 OK 3,115.11 2,621.87 2,580.03 2,354.06 2,198.78 2,381.47 2,459.74 9,930.51 9,525.21 10,922.26 16,905.78 21,128.75 21,918.50 OR 20,091.20 23,391.44 27,650.00 32,250.56 34,755.42 37,006.39 33,472.70 88,028.35 110,352.94 131,075.08 121,831.69 122,000.26 131,955.74 PA 20,690.29 24,100.19 26,916.15 32,025.24 33,773.09 31,943.35 30,228.30 44,275.02 55,589.65 69,737.43 78,428.55 89,591.80 70,173.52 RI 940.31 692.41 788.29 901.31 716.47 830.80 987.13 961.74 5,280.88 6,891.13 15,674.07 24,270.72 19,211.77 SC 3,250.91 2,901.18 3,091.56 3,037.92 2,904.66 2,711.72 3,131.64 11,328.32 30,163.30 30,800.78 38,081.25 53,161.06 43,405.58 SD 879.82 860.25 1,186.62 824.63 773.45 909.14 1,336.27 1,731.45 3,217.49 6,582.66 8,928.30 9,386.07 11,151.28 TN 12,092.40 11,977.06 13,633.63 9,702.23 10,103.13 9,965.75 9,220.38 18,757.66 35,673.47 39,494.25 57,029.15 59,753.64 61,176.29 TX 9,670.24 9,814.02 10,556.49 10,299.17 8,503.31 9,242.60 9,471.81 62,757.74 101,466.52 143,879.86 162,547.36 196,218.38 183,186.79 UT 6,446.05 5,941.77 5,226.60 5,238.62 4,595.18 3,953.10 5,875.72 4,302.44 6,283.83 8,391.41 10,153.87 19,578.59 36,501.55 VA 11,976.19 12,379.87 12,732.37 12,098.41 10,414.51 12,450.88 12,352.47 36,003.33 68,666.78 114,900.37 118,672.93 163,800.67 156,899.59 VT 3,486.81 3,587.06 3,661.94 3,263.23 2,216.50 2,563.85 2,692.34 10,792.93 13,299.51 20,568.82 19,980.23 23,530.86 29,410.28 WA 17,195.23 17,651.64 19,965.32 18,205.29 17,362.29 17,770.87 18,066.36 45,357.11 78,538.88 97,744.72 121,733.57 144,277.95 112,708.12 WI 14,919.93 14,700.40 16,669.97 19,882.13 18,853.61 19,250.29 17,885.54 34,649.49 55,487.79 68,905.03 71,830.22 74,567.20 81,751.21 WV 608.65 78.00 7.16 0.00 14.85 422.15 420.50 3,653.33 6,766.41 8,218.02 7,252.50 8,301.94 8,371.43 WY 2,135.61 2,518.90 2,681.61 3,178.55 3,528.21 3,544.63 3,133.63 5,403.20 14,370.22 27,214.46 15,298.08 12,462.54 11,997.69 total 467,148.07 467,964.96 513,621.90 549,067.09 550,902.89 574,860.64 668,284.27 1,275,921.04 2,014,125.21 2,656,897.84 3,126,137.57 3,606,540.35 3,288,941.01

Data compiled from Line 15, Column B (Form TTB 5130.9, Brewer's Report of Operations) +

Line 10 (Form TTB 5130.26, Quarterly Brewer's Report of Operations) (formerly Brewpub Report of Operations)

5130.9 Line 15: Removed for consumption or sale (Bottling/Case)

5130.26 Line 10: Beer tax-determined for use in the tavern on brewery premises ** Increases due to upsurge in the growth of new breweries