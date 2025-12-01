Philippe Guillemot currently works at Vallourec SA, as Chairman & Chief Executive Officer from 2022, Vallourec Tubes SAS, as Chairman from 2022, Vallourec Tubes France SAS, as Chairman from 2022, Vallourec Oil & Gas France SAS, as Chairman from 2022, Sonoco Products Co., as Independent Director from 2017, and CRCAM d'Ille et Vilaine, as Director.
Mr. Guillemot also formerly worked at Elior Group SA, as Chief Executive Officer & Director from 2018 to 2022, Europcar Mobility Group SA, as Chief Executive Officer & Director from 2010 to 2012, T&D Holding SA, as Chairman & Chief Executive Officer from 2004 to 2010, Grid Solutions SAS, as Chairman & Chief Executive Officer from 2004 to 2010, Ascometal SASU, as Non-Executive Chairman, Elior, Inc., as Chairman, Captain Bidco SAS, as Chairman, Visteon Corp., as Independent Director from 2011 to 2013, Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA, as Director & Operations Manager, Constellium SE, as Independent Non-Executive Director from 2013 to 2019, Valeo SE, as Group Vice President from 1998 to 2003, Forvia SE, as Group Executive Vice President from 1998 to 2003, Booz Allen Hamilton, Inc., as Member from 1991 to 1993, and Alcatel Lucent SAS, as Chief Operating & Sales Officer from 2013 to 2016.
Mr. Guillemot received his undergraduate degree in 1982 from Ecole des Mines de Nancy and Masters Business Admin degree from Harvard Business School.