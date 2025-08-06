New purchases in US portfolio
Published on 08/06/2025 at 11:03 am EDT - Modified on 08/06/2025 at 01:40 pm EDT
|INDIA RUPEE-Rupee holds firm against Trump tariffs on RBI intervention expectations
|06:29am
|RE
|Fire at Russia's Afipsky oil refinery extinguished after drone attack
|06:27am
|RE
|Copper rises on upbeat Chinese trade data
|06:26am
|RE
|VEGOILS-Palm extends losses on concerns over rising output, stocks
|06:25am
|RE
|Euro zone bond yields steady, rate cut expectations little changed
|06:22am
|RE
|S&P affirms China's sovereign credit rating at A+ with stable outlook
|06:11am
|RE
|Ukraine says it struck Russia's Afipsky oil refinery
|06:07am
|RE
|Irish annual inflation eases to 1.7% in July
|06:06am
|RE
|Irish unemployment rate rises to 4.9% in July
|06:05am
|RE
|Putin to visit India at the end of 2025, Ifax reports
|06:05am
|RE
|Pro-Trump group wages campaign to purge "subversive" federal workers
|06:04am
|RE
|IN CASE YOU MISSED IT-Schedule of Reuters features from this week
|06:03am
|RE
|ANALYSIS-Trump may look like he's winning the trade war, but hurdles remain
|06:02am
|RE
|Low global diesel supplies support crude prices despite OPEC+ boost
|06:02am
|RE
|Expana raises EU wheat crop forecast and cuts maize
|06:02am
|RE
Trump says US to levy 100% tariff on imported chips, but some firms exempt
Rheinmetall misses quarterly expectations, confirms full-year outlook
Bumble's paying user drop sparks concerns over pace of AI-driven revamp
