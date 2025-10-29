US & Canada
Microsoft Corporation: Q1 2026 Earnings
Alphabet Inc.: Q3 2025 Earnings
Meta Platforms, Inc.: Q3 2025 Earnings
Caterpillar Inc.: Q3 2025 Earnings
ServiceNow, Inc.: Q3 2025 Earnings
Verizon Communications, Inc.: Q3 2025 Earnings
Boeing: Q3 2025 Earnings
KLA Corporation: Q1 2026 Earnings
Automatic Data Processing, Inc.: Q1 2026 Earnings
MercadoLibre, Inc.: Q3 2025 Earnings
CVS Health Corporation: Q3 2025 Earnings
Starbucks Corporation: Q4 2025 Earnings
Agnico Eagle Mines Limited: Q3 2025 Earnings
Equinix, Inc.: Q3 2025 Earnings
Canadian Pacific Kansas City Limited: Q3 2025 Earnings
Fiserv, Inc.: Q3 2025 Earnings
TE Connectivity plc: Q4 2025 Earnings
Federal National Mortgage Association: Q3 2025 Earnings
American Electric Power Company, Inc.: Q3 2025 Earnings
Chipotle Mexican Grill, Inc.: Q3 2025 Earnings
Public Storage: Q3 2025 Earnings
Phillips 66: Q3 2025 Earnings
Garmin Ltd.: Q3 2025 Earnings
Carvana Co.: Q3 2025 Earnings
eBay Inc.: Q3 2025 Earnings
Entergy Corporation: Q3 2025 Earnings
Prudential Financial, Inc.: Q3 2025 Earnings
Otis Worldwide Corporation: Q3 2025 Earnings
Federal Home Loan Mortgage Corporation: Q3 2025 Earnings (estimate)
GE HealthCare Technologies Inc.: Q3 2025 Earnings
Cognizant Technology Solutions Corporation: Q3 2025 Earnings
Verisk Analytics, Inc.: Q3 2025 Earnings
Extra Space Storage Inc.: Q3 2025 Earnings
Ventas, Inc.: Q3 2025 Earnings
Kraft Heinz: Q3 2025 Earnings
Old Dominion Freight Line, Inc.: Q3 2025 Earnings
American Water Works Company, Inc.: Q3 2025 Earnings
Rollins, Inc.: Q3 2025 Earnings
AvalonBay Communities, Inc.: Q3 2025 Earnings
Markel Group Inc.: Q3 2025 Earnings
Flex Ltd.: Q2 2026 Earnings
Smurfit Westrock Plc: Q3 2025 Earnings
Tyler Technologies, Inc.: Q3 2025 Earnings
AerCap Holdings N.V.: Q3 2025 Earnings
NiSource, Inc.: Q3 2025 Earnings
United Therapeutics Corporation: Q3 2025 Earnings
Invitation Homes Inc.: Q3 2025 Earnings
Centene Corporation: Q3 2025 Earnings
Essex Property Trust, Inc.: Q3 2025 Earnings
Fortive Corporation: Q3 2025 Earnings
Mid-America Apartment Community, Inc.: Q3 2025 Earnings
Sun Communities, Inc.: Q3 2025 Earnings
C.H. Robinson Worldwide, Inc.: Q3 2025 Earnings
Ivanhoe Mines Ltd.: Q3 2025 Earnings
Masco Corporation: Q3 2025 Earnings
Carlisle Companies Incorporated: Q3 2025 Earnings
Watsco, Inc.: Q3 2025 Earnings
ITT Inc.: Q3 2025 Earnings
Alamos Gold Inc.: Q3 2025 Earnings
Encompass Health Corporation: Q3 2025 Earnings
Luckin Coffee Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Clean Harbors, Inc.: Q3 2025 Earnings
IDEX Corporation: Q3 2025 Earnings
American Homes 4 Rent: Q3 2025 Earnings
Evercore Inc.: Q3 2025 Earnings
Coeur Mining, Inc.: Q3 2025 Earnings
UDR, Inc.: Q3 2025 Earnings
Service Corporation International: Q3 2025 Earnings
Ionis Pharmaceuticals, Inc.: Q3 2025 Earnings
Coca-Cola Consolidated, Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Penske Automotive Group, Inc.: Q3 2025 Earnings
Dayforce, Inc.: Q3 2025 Earnings
Generac Holdings, Inc.: Q3 2025 Earnings
Leonardo DRS, Inc.: Q3 2025 Earnings
Sprouts Farmers Market, Inc.: Q3 2025 Earnings
Haitong Securities Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings (estimate)
BridgeBio Pharma, Inc.: Q3 2025 Earnings
Avantor, Inc.: Q3 2025 Earnings
Europe
Airbus SE: Q3 2025 Results
Banco Santander, S.A.: Q3 2025 Earnings
UBS Group AG: Q3 2025 Earnings
GSK plc: Q3 2025 Earnings
Deutsche Bank AG: Q3 2025 Earnings
Equinor ASA: Q3 2025 Earnings
Mercedes-Benz Group AG: Q3 2025 Earnings
Adyen N.V.: Q3 2025 Trading update
Glencore plc: Q3 2025 Trading update
BASF SE: Q3 2025 Results
Aena S.M.E., S.A.: Q3 2025 Results
adidas AG: Q3 2025 Results
Endesa, S.A.: Q3 2025 Results
Naturgy Energy Group, S.A.: Q3 2025 Results
Epiroc AB: Q3 2025 Results
Telenor ASA: Q3 2025 Results
Next plc: Q3 2025 Trading update
Tenaris S.A.: Q3 2025 Results
Fortum Oyj: Q3 2025 Results
Straumann Holding AG: Q3 2025 Results
OMV AG: Q3 2025 Results
EDP Renováveis, S.A.: Q3 2025 Results
Neste Oyj: Q3 2025 Results
Traton SE: Q3 2025 Results
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.: Q3 2025 Results
Bank of Ireland Group plc: Q3 2025 Trading update
Santander Bank Polska S.A.: Q3 2025 Results
UPM-Kymmene Oyj: Q3 2025 Results
Banco Comercial Português, S.A.: Q3 2025 Results
DWS Group GmbH & Co. KGaA: Q3 2025 Results
AB SKF: Q3 2025 Results
Redeia Corporacion S.A.: Q3 2025 Earnings
Davide Campari-Milano N.V.: Q3 2025 Results
Jyske Bank A/S: Q3 2025 Earnings
Valmet Oyj: Q3 2025 Earnings
Sweco AB: Q3 2025 Results
Allfunds Group plc: Q3 2025 Trading update
Amplifon S.p.A.: Q3 2025 Results
Alm. Brand A/S: Q3 2025 Results
Vidrala, S.A.: Q3 2025 Results
Technogym S.p.A.: Q3 2025 Trading update
Nordic Semiconductor: Q3 2025 Results
Ebro Foods, S.A.: Q3 2025 Results (estimate)
Sopra Steria Group: Q3 2025 Publication of business trends
Melexis N.V.: Q3 2025 Results
SpareBank 1 SMN: Q3 2025 Results
SpareBank 1 Østlandet: Q3 2025 Results
Kruk S.A.: Q3 2025 Results
Seplat Energy Plc: Q3 2025 Results (estimate)
Outokumpu Oyj: Q3 2025 Earnings
Electrolux Professional AB: Q3 2025 Earnings
Scandic Hotels Group AB: Q3 2025 Earnings
Redcare Pharmacy NV: Q3 2025 Results
Fix Price Group PLC: Q3 2025 Earnings (estimate)
TOD'S S.p.A.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Q3 2025 Results
SpareBank 1 Nord-Norge: Q3 2025 Results
Nokian Renkaat Oyj: Q3 2025 Earnings
Elementis plc: Q3 2025 Publication of Trading update
Oakley Capital Investments Limited: Q3 2025 Publication of business development
Comer Industries S.p.A.: Q3 2025 Results
Corbion N.V.: Q3 2025 Trading update
BlueNord ASA: Q3 2025 Results
Kempower Oyj: Q3 2025 Results
CoinShares International Limited: Q3 2025 Results
Lectra: Q3 2025 Results
Rest of the world
SK hynix Inc.: Q3 2025 Earnings
Bank of China Limited: Q3 2025 Earnings
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.: Q3 2025 Earnings
Keyence Corporation: Q2 2025 Earnings
Larsen & Toubro Limited: Q2 2026 Earnings
