China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, August 25 2020 Natural Rubber Turnover: 390,337 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-20 11,500 11,565 11,410 11,460 11,295 165 19,589 30,949 Oct-20 11,510 11,565 11,470 11,520 11,370 150 88 188 Nov-20 11,550 11,605 11,470 11,540 11,380 160 2,596 10,211 Jan-21 12,680 12,720 12,495 12,610 12,475 135 338,016 221,842 Mar-21 12,810 12,830 12,625 12,735 12,565 170 8,283 9,067 Apr-21 12,870 12,875 12,655 12,775 12,620 155 7,138 7,667 May-21 12,870 12,890 12,685 12,790 12,650 140 14,614 24,118 Jun-21 - - - 12,700 12,700 0 0 23 Jul-21 12,945 12,945 12,715 12,795 12,840 -45 10 33 Aug-21 12,900 12,900 12,870 12,890 12,815 75 3 2 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

