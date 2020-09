China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, September 9 2020 Natural Rubber Turnover: 513,095 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-20 11,560 11,560 11,220 11,395 11,605 -210 2,294 5,989 Oct-20 11,490 11,505 11,345 11,400 11,560 -160 50 129 Nov-20 11,550 11,550 11,200 11,340 11,595 -255 3,310 9,726 Jan-21 12,450 12,450 12,065 12,240 12,525 -285 455,453 219,910 Mar-21 12,495 12,495 12,150 12,310 12,605 -295 10,619 8,162 Apr-21 12,535 12,535 12,205 12,360 12,650 -290 9,620 7,396 May-21 12,600 12,600 12,250 12,415 12,695 -280 31,720 31,374 Jun-21 12,430 12,430 12,410 12,420 12,795 -375 10 17 Jul-21 12,610 12,610 12,500 12,555 12,815 -260 8 44 Aug-21 12,840 12,840 12,535 12,615 12,715 -100 11 68 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

