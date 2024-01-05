The Canadian dollar weakened against the greenback on Friday, and the yield on benchmark government debt climbed. The loonie was trading 0.1% lower at C$1.3357 to the greenback, or 74.87 U.S. cents, after trading in a range of 1.3347 to 1.3398. Canadian government 10-year bond yields rose 4.5 basis points to 3.288%. The yield on similar U.S. government benchmark debt rose to 4.0571%. U.S. February crude futures rose $1.26 to $73.45 a barrel on Friday.
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