BRAZIL'S ENAUTA HOPES TO INK A DEAL BY THE END OF H1 2024 TO MERGE WITH 3R PETROLEUM, CEO TELLS REUTERS
EUR / BRL
Exchange rates
EURBRL
|Delayed 12:44:12 2024-04-10 pm EDT
|5-day change
|1st Jan Change
|5.446 BRL
|+0.20%
|-0.01%
|+1.69%
|06:29pm
|BRAZIL'S ENAUTA HOPES TO INK A DEAL BY THE END OF H1 2024 TO MER…
|RE
|06:00pm
|Mitsui, Geo form biogas, biomethane joint venture in Brazil
|RE
- Stock Market
- Currencies
- Currency
- News EUR / BRL
- Brazil's Enauta Hopes To Ink A Deal By The End Of H1 2024 To Mer…