33,137 PALESTINIANS KILLED AND 75,815 INJURED IN ISRAEL'S MILITARY OFFENSIVE ON GAZA SINCE OCT.7 - GAZA HEALTH MINISTRY
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