RBNZ Is Inviting Feedback On Final Consultation On Policy Review For Branches Of Overseas Banks

Aug 24 (Reuters) - Reserve Bank of New Zealand:
* IS INVITING FEEDBACK ON SECOND AND FINAL CONSULTATION ON
REVIEW
OF ITS POLICY FOR BRANCHES OF OVERSEAS BANKS
* UNDER FEEDBACK, IT PROPOSES ALL BRANCHES IN NEW ZEALAND BE
RESTRICTED TO ENGAGING IN WHOLESALE BUSINESS
* ANTICIPATE FINAL DECISIONS ON REVIEW TO BE TAKEN IN EARLY
2023
* UNDER FEEDBACK, PROPOSES TO LIMIT MAXIMUM SIZE OF A BRANCH
TO
NZ$15 BILLION IN TOTAL ASSETS
* PROPOSING A THREE-YEAR TRANSITION PERIOD FOR FULL
IMPLEMENTATION
Further company coverage: