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RBNZ Is Inviting Feedback On Final Consultation On Policy Review For Branches Of Overseas Banks

08/23/2022 | 05:14pm EDT
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Aug 24 (Reuters) - Reserve Bank of New Zealand:

* IS INVITING FEEDBACK ON SECOND AND FINAL CONSULTATION ON REVIEW OF ITS POLICY FOR BRANCHES OF OVERSEAS BANKS

* UNDER FEEDBACK, IT PROPOSES ALL BRANCHES IN NEW ZEALAND BE RESTRICTED TO ENGAGING IN WHOLESALE BUSINESS

* ANTICIPATE FINAL DECISIONS ON REVIEW TO BE TAKEN IN EARLY 2023

* UNDER FEEDBACK, PROPOSES TO LIMIT MAXIMUM SIZE OF A BRANCH TO NZ$15 BILLION IN TOTAL ASSETS

* PROPOSING A THREE-YEAR TRANSITION PERIOD FOR FULL IMPLEMENTATION Further company coverage:


© Reuters 2022
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