RBNZ Says Seeking Feedback On Policy Options For Mutual Banks To Issue Capital Instruments

March 16 (Reuters) - Reserve Bank of New Zealand:
* SEEKING FEEDBACK ON POLICY OPTIONS FOR MUTUAL BANKS TO
ISSUE
CAPITAL INSTRUMENTS
* CURRENTLY, MUTUAL BANKS IN NZ ARE NOT ABLE TO ISSUE
INSTRUMENTS
WITHOUT COMPROMISING THEIR MUTUAL STATUS
* CONSULTATION PAPER SEEKS STAKEHOLDER’S VIEWS ON 2 POLICY
OPTIONS
TO PROVIDE MUTUAL BANKS WITH INSTRUMENT WHICH COULD QUALIFY AS
CET1 CAPITAL
* PROPOSALS ARE BASED ON COMPARABLE INTERNATIONAL APPROACHES
* IN FUTURE, MAY REVIEW NBDT CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK
WHICH
MIGHT CONSIDER SIMILAR ISSUES
* POLICY OPTIONS ADDRESS MUTUAL DEPOSITTAKERS REGISTERED AS
BANKS,
NOT INTENDED TO ADDRESS MUTUAL DEPOSIT-TAKERS REGISTERED AS NBDT
Source text https://www.rbnz.govt.nz/news/2022/03/capital-instruments-for-mutual-banks-being-considered
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