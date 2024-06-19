CHINA CENTRAL BANK GOVERNOR: IT IS NECESSARY TO STUDY THE INCLUSION OF M1 STATISTICS TO BETTER REFLECT THE REAL SITUATION OF MONEY SUPPLY
USD / CNH
Exchange rates
USDCNH
|Delayed 11:00:01 2024-06-18 pm EDT
|5-day change
|1st Jan Change
|7.271 CNH
|+0.02%
|+0.15%
|+2.12%
|Jun. 14
|Sino-Ocean Group Logs Nearly 2.5 Billion Yuan in May Contracted Sales
|MT
|Jun. 14
|CHINA'S ONSHORE YUAN FINISHES DOMESTIC SESSION AT 7.2557 PER DOL…
|RE
Headlines
- Stock Market
- Currencies
- Currency
- News USD / CNH
- China Central Bank Governor: It Is Necessary To Study The Inclus…