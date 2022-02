SYNTHESE-Ukraine-Les manoeuvres russo-biélorusses prolongées, le camp occidental s'alarme

DONETSK/MOSCOU, 20 février (Reuters) - La Russie et la Biélorussie ont décidé de prolonger leurs manoeuvres militaires conjointes, qui devaient s'achever dimanche, en raison du "regain d'activité militaire à leurs frontières extérieures", une initiative qui alimente les craintes occidentales d'une opération armée contre l'Ukraine.

Le ministère biélorusse de la Défense a précisé dans un communiqué que la prolongation des exercices - qui mobilisent selon l'Otan quelque 30.000 soldats russes sur le territoire de la Biélorussie - répondait également à l'aggravation de la situation dans l'est de l'Ukraine.

Les incidents armés se poursuivaient dans l'Est ukrainien, où les dirigeants des "républiques" pro-russes de Donetsk et Lougansk (Louhansk, selon la transcription ukrainienne) ont décrété samedi la mobilisation générale après avoir ordonné l'évaluation de civils vers la Russie. De nouvelles explosions ont ébranlé dimanche le centre de Donetsk.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a affirmé dimanche que le Kremlin, qui dément toute intention belliqueuse, planifiait "le conflit armé le plus important en Europe depuis 1945".

La Russie - qui a massé selon les Occidentaux plus de 150.000 hommes au cours des quatre derniers mois au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine - a affirmé mardi avoir entamé le retrait de ses troupes. Le camp occidental déclare ne pas disposer de preuves tangibles de ce retrait supposé.

La menace de sanctions économiques et financières sévères contre Moscou "n'est peut-être pas suffisante pour dissuader un acteur irrationnel", a avancé Boris Johnson dimanche sur la BBC.

"Nous devons accepter que Vladimir Poutine pense possiblement de manière illogique et qu'il ne voit pas le désastre à venir", a-t-il ajouté.

"N'IMPORTE QUELLE ETINCELLE"

Si la Russie venait à envahir l'Ukraine, le Royaume-Uni et les Etats-Unis bloqueraient les transactions en dollars et livres sterling pour les compagnies russes, a-t-il dit.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a appelé dimanche les puissances occidentales à cesser leurs prédictions alarmistes qui pourraient avoir "des conséquences néfastes". Le président américain Joe Biden a estimé samedi que la Russie pourrait entrer en guerre "à tout moment".

"Le fait est que cela conduit à une aggravation de la tension", a dit Dmitri Peskov sur la chaîne de télévision Rossiya 1.

"Et quand la tension atteint son comble, comme c'est le cas, par exemple, sur la ligne de contact (dans l'est de l'Ukraine-NDLR), n'importe quelle étincelle, n'importe quel incident imprévu, n'importe quelle provocation planifiée peut mener à des conséquences irréparables", a-t-il estimé.

Les pilonnages d'artillerie ont continué dimanche dans l'Est ukrainien.

L'armée ukrainienne, qui a fait état samedi de deux morts dans ses rangs, a annoncé dimanche suspendre ses opérations sur l'un des sept points de contrôle à l'entrée du Donbass en raison des bombardements.

Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont recensé samedi quelque 2.000 violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, a appris Reuters de source diplomatique.

Depuis la signature en 2015 des accords de Minsk visant à résoudre le conflit dans le Donbass, ces infractions n'ont jamais cessé, mais elles sont particulièrement en hausse depuis quelques jours.

ENTRETIEN MACRON-POUTINE

Les Occidentaux estiment que ce regain d'incidents est un "prétexte" monté de toutes pièces par la Russie pour justifier une invasion.

Des sources militaires séparatistes à Lougansk ont déclaré dimanche que deux civils avaient été tués et cinq bâtiments endommagés dans des bombardements des forces gouvernementales ukrainiennes.

Le comité d'enquête de la Fédération de Russie, principal organe d'investigation russe, va enquêter à ce sujet, rapporte l'agence RIA.

L'armée ukrainienne assure dans un communiqué respecter scrupuleusement le cessez-le feu et "n'ouvrir le feu que lorsque les actions des forces d'occupation russes représentent une menace pour la vie et la santé des civils et militaires ukrainiens".

Le président ukrainien Volodimir Zelenski a affirmé samedi que les accusations des forces séparatistes étaient de "purs mensonges".

Les Occidentaux s'efforcent de trouver les voies diplomatiques d'une désescalade. Après un échange téléphonique samedi soir avec le dirigeant ukrainien, Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche avec le président Poutine avant une nouvelle discussion avec Volodimir Zelenski.

La Pologne, qui préside actuellement l'OSCE, a annoncé dimanche une réunion extraordinaire du Conseil permanent de l'organisation, son principal organe de décision, sur la crise ukrainienne. L'Ukraine souhaiterait que la session se tienne lundi. (Version française Sophie Louet)