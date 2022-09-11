UK says Putin's claim of exporting only 60,000 tonnes of grain from Ukraine is not true

Sept 11 (Reuters) -
* UK MILITARY INTELLIGENCE - UKRAINIAN FORCES HAVE CONTINUED
TO
MAKE SIGNIFICANT GAINS IN THE KHARKIV REGION OVER THE LAST 24
HOURS
* UK MILITARY INTELLIGENCE: RUSSIA HAS LIKELY WITHDRAWN
UNITS FROM
KHARKIV REGION, BUT FIGHTING CONTINUES AROUND CITIES OF KUPIANSK
AND IZIUM
* UK MILITARY INTELLIGENCE - PUTIN'S CLAIM OF EXPORTING ONLY
60,000 TONNES OF GRAIN FROM UKRAINE IS NOT TRUE
* UK MILITARY INTELLIGENCE - RUSSIA IS PURSUING A DELIBERATE
MISINFORMATION STRATEGY AS IT SEEKS TO DEFLECT BLAME FOR FOOD
INSECURITY ISSUES, DISCREDIT UKRAINE AND MINIMISE OPPOSITION TO
ITS INVASION
Source text: https://bit.ly/3qtERkv