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UK says Putin's claim of exporting only 60,000 tonnes of grain from Ukraine is not true

09/11/2022 | 01:48am EDT
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Sept 11 (Reuters) -

* UK MILITARY INTELLIGENCE - UKRAINIAN FORCES HAVE CONTINUED TO MAKE SIGNIFICANT GAINS IN THE KHARKIV REGION OVER THE LAST 24 HOURS

* UK MILITARY INTELLIGENCE: RUSSIA HAS LIKELY WITHDRAWN UNITS FROM KHARKIV REGION, BUT FIGHTING CONTINUES AROUND CITIES OF KUPIANSK AND IZIUM

* UK MILITARY INTELLIGENCE - PUTIN'S CLAIM OF EXPORTING ONLY 60,000 TONNES OF GRAIN FROM UKRAINE IS NOT TRUE

* UK MILITARY INTELLIGENCE - RUSSIA IS PURSUING A DELIBERATE MISINFORMATION STRATEGY AS IT SEEKS TO DEFLECT BLAME FOR FOOD INSECURITY ISSUES, DISCREDIT UKRAINE AND MINIMISE OPPOSITION TO ITS INVASION Source text: https://bit.ly/3qtERkv


© Reuters 2022
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