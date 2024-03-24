RUSSIA SAYS IT HAS SCRAMBLED MIG-31 FIGHTER JET TO RESPOND TO APPROACH TO RUSSIAN BORDER OF TWO U.S. BOMBERS B-1B OVER BARENTS SEA - RIA
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