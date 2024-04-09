ISRAEL'S FOREIGN MINISTER SAYS THAT IN RESPONSE TO TURKISH RESTRICTION ON EXPORTS, ISRAEL WILL PREPARE ITS OWN TRADE RESTRICTIONS ON PRODUCTS FROM TURKEY
USD / TRY
Exchange rates
USDTRY
|Delayed 04:00:03 2024-04-09 am EDT
|5-day change
|1st Jan Change
|32.11 TRY
|-0.08%
|-0.50%
|+8.93%
|10:29am
|ISRAEL'S FOREIGN MINISTER SAID THAT TURKEY HAS 'UNILATERALLY VIO…
|RE
|10:28am
|ISRAEL'S FOREIGN MINISTER SAYS THAT IN RESPONSE TO TURKISH RESTR…
|RE
- Stock Market
- Currencies
- Currency
- News USD / TRY
- Israel's Foreign Minister Says That In Response To Turkish Restr…