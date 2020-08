Rolinco N : Advertisement publication annual report 29 Aug 2020 0 08/28/2020 | 08:10pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Robeco Global Stars Equities Fund N .V. Rolinco N .V. (de "Vennootschappen"; beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht) Jaarverslag 2017 De directies maken hierbij bekend dat de jaarverslagen over 2017 van de Vennootschappen zijn verschenen­ en voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Vennootschappen (Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Nederland) en beschikbaar zijn via www.robeco.com/riam. Het prospectus, de Essentiele Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen liggen voor aandeelhouders­ en anderen die daartoe gerechtigd zijn ter inzage en zijn onder meer verkrijgbaar ten kantore van de vennootschappen, Weena 850, Rotterdam en via www.robeco.com/riam. De directies Rotterdam, 15 maart 2018 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Rolinco NV published this content on 29 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 August 2020 00:09:02 UTC 0 All news about ROLINCO 08/28 ROLINCO N : Advertisement publication annual report 29 Aug 2020 PU

Financials EUR USD Sales 2018 -32,5 M -38,7 M -38,7 M Net income 2018 -38,3 M -45,6 M -45,6 M Net cash 2018 25,9 M 30,8 M 30,8 M P/E ratio 2018 - Yield 2018 - Capitalization 825 M 981 M 982 M EV / Sales 2017 - EV / Sales 2018 - Nbr of Employees - Free-Float 1,28% Chart ROLINCO Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Jeroen J. M. Kremers Chairman Peter Ferket Member-Management Board Gihan Ismail Member-Supervisory Board Masaaki Kawano Member-Supervisory Board Jan J. Nooitgedagt Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) ROLINCO 4.18% 974