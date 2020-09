USDA Crop Progress : Soybean Condition/Progress-Sep 21

For the week ended Sep 20, in percent. * denotes revision. NOTE: Averages for are based on the number of planted acres, not the number of states. CONDITION: very poor poor fair good excellent 09/20 09/13 09/20 09/13 09/20 09/13 09/20 09/13 09/20 09/13 Ark 2 2 7 7 25 27 48 47 18 17 Ill 2 2 5 6 22 21 56 54 15 17 Ind 2 3 8 8 28 27 49 50 13 12 Iowa 6 6 13 14 33 32 43 43 5 5 Ks 4 3 14 12 37 34 36 42 9 9 Ky 1 1 2 3 10 9 65 62 22 25 La 0 0 2 2 48 48 38 38 12 12 Mich 2 2 7 7 29 29 48 50 14 12 Minn 1 1 4 4 19 18 59 60 17 17 Miss 2 1 8 7 25 27 52 53 13 12 Mo 1 1 2 3 22 23 57 57 18 16 Nebr 5 5 8 10 21 21 49 47 17 17 NC 3 4 7 8 33 34 50 42 7 12 ND 8 9 8 8 36 30 43 47 5 6 Ohio 3 3 8 8 34 35 49 48 6 6 SD 5 4 7 7 23 25 59 58 6 6 Tenn 2 1 4 4 20 20 60 61 14 14 Wis 2 2 4 4 15 15 44 43 35 36 18-state avg 3 3 7 8 27 26 51 50 12 13 yr-ago 3 4 10 10 33 32 45 45 9 9 PROGRESS: --Dropping Leaves-- --Harvested-- 09/20 09/13 2019 Avg 09/20 09/13 2019 Avg Ark 48 35 42 54 12 6 15 21 Ill 44 17 11 43 1 (NA) 0 4 Ind 64 39 20 52 4 (NA) 1 5 Iowa 66 41 17 45 7 1 0 2 Ks 48 32 23 34 2 (NA) 0 1 Ky 36 24 36 35 8 4 11 8 La 87 80 78 83 66 50 51 59 Mich 71 36 30 47 1 0 1 1 Minn 71 41 30 57 7 0 0 7 Miss 64 52 60 71 22 12 21 38 Mo 24 6 9 22 0 (NA) 0 2 Nebr 82 61 46 62 10 3 0 4 NC 26 18 41 35 1 0 11 5 ND 75 57 60 78 8 1 1 7 Ohio 54 33 21 48 2 (NA) 1 3 SD 80 61 24 61 5 1 0 4 Tenn 37 24 52 51 7 2 15 9 Wis 56 25 19 39 1 (NA) 0 1 18-state avg 59 37 29 50 6 (NA) 2 6