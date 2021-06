E-PANGO lance son introduction en bourse sur -3

Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en bourse d'E-PANGO sur : https://investir.e-pango.com Intermédiaires financiers et conseils Listing Coordinateur global, Chef de File et Teneur de Coordinateur global, Chef de File et Teneur de sponsor Livre Associé Livre Associé Commissaire aux comptes Expert-comptable Conseil juridique Communication financière

PRINCIPALES MODALITES DE L'OPERATION ? CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION

Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 399.999,00 euros divisé en 3.999.990 actions d'une valeur nominale unitaire de 0,1 EUR. ? CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION ? Libellé : E-PANGO ? Code mnémonique : ALAGO ? Code ISIN : FR0014004339 ? Marché de cotation : Euronext Growth ? Classification ICB: 65101010 Alternative Electricity ? LEI : 969500AEDFIE2DYDF769 ? Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » [8] ? PRIX DE L'ACTION DANS LE CADRE DE L'OFFRE

Le prix est fixé à 5,31 euros par action nouvelle. ? TAILLE INITIALE DE DE L'OFFRE

L'Offre s'effectuera par la mise sur le marché d'un nombre de 1.148.776 actions nouvelles à émettre, pouvant être porté à 1.321.092 actions nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension et un maximum de 1.519.255 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et l'Option de Surallocation. ? MONTANT BRUT DE L'OPÉRATION

Un montant d'environ 6,1 MEUR pouvant être porté à un montant d'environ 7,0 MEUR en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension, et à un montant d'environ 8,1 MEUR en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation. ? PRODUIT NET DE L'EMISSION

Un montant net d'environ 5,0 MEUR pouvant être porté à environ 5,9 MEUR en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à un montant d'environ 6,9 MEUR en cas d'exercice intégral à la fois de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation. ? STRUCTURE DE L'OFFRE

La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant : ? Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux

personnes physiques (l' « Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : ? Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à

250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;

Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant : ? Un placement en France ; et ? Un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du

Canada et de l'Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au [moins égal à 10 %] du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre, avant exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation. ? ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION ? Engagement d'abstention de la Société : 180 jours. ? Engagement de conservation des actionnaires de la Société : 360 jours. ? Engagement de conservation des porteurs de BSPCE de la Société : 360 jours (portant sur 94% des BSPCE). ? ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

La Société a reçu des engagements de souscription à hauteur de 5,1 MEUR (soit environ 83,6 % du montant de l'Offre initiale réparties comme suit : ? 0,2 MEUR de la part de Gentle Finance Advisory, entité contrôlée par Monsieur Guillaume Leenhardt, administrateur

indépendant de la Société ; et ? 4,9 MEUR de la part d'investisseurs tiers dont Vatel Capital à hauteur de 4 MEUR, Imhôtel à hauteur de 0,2 MEUR,

Friedland Gestion à hauteur de 0,3 MEUR, Talence Gestion à hauteur de 0,2 MEUR et La Française AM à hauteur de 0,2 MEUR

Aucun de ces engagements ne fait l'objet d'engagement de conservation. Ces engagements de souscription ont vocation à être servis en priorité et intégralement, étant précisé qu'ils pourront néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels (principalement dans l'hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l'Offre seraient très supérieures au nombre des Actions Offertes).

CALENDRIER INDICATIF

25 juin 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF 28 juin 2021 Ouverture de l'offre à prix ferme 6 juillet Clôture de l'offre à prix ferme à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 2021 heures (heure de Paris) pour celles par Internet 7 juillet Clôture du placement global à 12 heures (heure de Paris), 2021 Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l'offre 9 juillet Règlement-livraison de l'offre à prix ferme et du placement global 2021 12 juillet Début des négociations sur Euronext Growth 2021 Début de la période de stabilisation éventuelle Date limite d'exercice éventuel de l'option de surallocation 10 août 2021 Fin de la période de stabilisation éventuelle Contact Investisseurs : Contact Presse Financière : Actifin Actifin Benjamin Lehari Isabelle Dray +33 (0)1 56 88 11 11 +33 (0)1 56 88 11 29 blehari@actifin.fr idray@actifin.fr

Informations prospectives

Le Document d'enregistrement contient des indications sur les perspectives et la stratégie de développement d'E-PANGO. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire.

Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement technologique, économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différents paragraphes du Document d'enregistrement et contiennent des données relatives aux intentions, aux estimations et aux objectifs d'E-PANGO concernant, notamment les marchés, les produits, la stratégie, le déploiement commercial, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société.

Les informations prospectives mentionnées dans le Document d'enregistrement sont données uniquement à la date d'enregistrement du Document d'enregistrement. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s'appliquerait (notamment le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché), la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le Document d'enregistrement afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans le Document d'enregistrement. La Société opère dans un environnement caractérisé par une concurrence forte et de permanentes évolutions.

Avertissement

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas et ne sauraient être considérés comme constituant une offre au public ou une sollicitation du public pour une offre quelconque.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)