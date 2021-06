E-PANGO lance son introduction en bourse sur -5

? Des coûts de gestion limités (pas de centres d'appels pour gérer un très grand nombre de clients particuliers) ; ? Un taux d'attrition clients très faible et une quasi-absence de créances impayées (moins de 1 pour mille). 2.1 En quatre ans, E-PANGO a bâti un modèle de croissance rentable reposant sur de solides fondamentaux avec un apport de fonds propres limité à 3,4 MEUR et dont elle a démontré la pertinence économique. En 2020, son chiffre d'affaires s'est élevé à 13,5 MEUR[9] en croissance de + 144% par rapport à 2019 et son résultat net à 0,7 MEUR. Sur la base des consommations historiques de ses 480 clients en portefeuille (représentant près de 6 500 points de livraison), son chiffre d'affaires prévisionnel 2021 devrait s'établir à un minimum de 30 MEUR [10] dont environ 11 MEUR de refacturation du coût de l'acheminement (soit plus d'un doublement par rapport à 2020). En capitalisant sur ces nombreux atouts et grâce à un renforcement des effectifs qui devraient passer de 11 à 36 collaborateurs, la Société a pour objectifs de franchir le cap des 300 MEUR de chiffres d'affaires à l'horizon 2025 (dont environ 110 MEUR de refacturation du coût de l'acheminement) ce qui devrait représenter environ 3 TWh de livraisons d'électricité et 1,8 TWh de gaz. A ce même horizon, la Société vise un taux de marge brute de 10 % (contre plus de 11 % en 2020) et d'EBITDA de 8 % (contre environ 6 % en 2020). Actionnariat à la date du Prospectus : L'actionnariat de la Société à la date d'approbation du Prospectus est le suivant : 1. SAS dont le capital social est détenu à 50% par M. Philippe GIRARD, 49,995% par PICOTY SAS et à 0,005% par M. Mathias SCHILDT. 2. Groupe familial français intervenant dans le secteur des énergies. 3. SAS dont le capital est détenu à 94,998% par Madame Anne LAUVERGEON et 5,002 % par Monsieur Ariel LEVY. A ce jour, aucun actionnaire ne détient à lui seul le contrôle absolu de la Société. Néanmoins : ? M. Philippe Girard, Directeur général de la Société, détient directement 21,13 % du capital et des droits de vote de la Société et 50 % du capital et des droits de vote d'Enuevo SAS, actionnaire significatif de la Société, détenant directement 30,44% de son capital et de ses droits de vote ; et ? PICOTY SAS, administrateur de la Société, détient directement 25,0 % du capital et des droits de vote de la Société et 49,995 % du capital et des droits de vote d'Enuevo SAS, actionnaire significatif de la Société, détenant directement 30,44% de son capital et de ses droits de vote. Il n'existe et n'existera pas d'action de concert entre PICOTY SAS et Philippe Girard qui malgré une détention commune à travers ENUEVO n'ont pas l'intention d'agir de concert une fois la Société cotée. Principal dirigeant : La direction de la Société est assurée par Monsieur Philippe GIRARD en qualité de Directeur général. Contrôleur légal des comptes : Le commissaire aux comptes est le cabinet MAZARS (Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie) membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Versailles, représenté par Monsieur Robert AMOYAL. Quelles sont les informations financières clés concernant l'émetteur ? (Informations extraites des comptes 2020 et 2019 audités) (*) La colonne « 2019 Retraité » tient compte des éléments suivants : 1. Dont 1 253 KEUR A- Reclassements de compte à compte au titre du sourcing à fin ? En 2019, les charges et produits financiers liés à la couverture sur le marché 2020 avaient été intégrés à la marge commerciale à travers la comptabilisation d'un 2. Dont 476 KEUR au produit de 55 KEUR classé dans le compte « Couverture marché positif » qui figure au titre de « poste « Ventes de Marchandises ». En 2020, afin de ne pas impacter le chiffre l'Initial d'affaires, il a été considéré que les produits ou charges liés à la couverture Margin » à fin sur le marché venaient désormais uniquement en diminution ou en augmentation du 2020 coût d'achat de l'énergie ;

? La part de Chiffre d'affaires liés à l'acheminement était comptabilisée dans le Poste « Production

vendue » en 2019. En 2020, l'ensemble du Chiffre d'affaires Vente énergie et acheminement est

constaté dans le poste « Ventes de marchandises/ Ventes Energie ». Ne Figure en « Production vendue »

que le chiffre d'affaires correspondant aux abonnements facturés aux clients.

? Parallèlement, les coûts refacturés par les gestionnaires de réseaux au titre de l'acheminement qui

figuraient dans le poste « Autres achats et charges externes » sont désormais intégré en frais

accessoires des « achats de marchandises/ Achats Energie ». Pour l'année 2019, les coûts 2.2 d'acheminement représentaient un montant de 1 481 KEUR.

? Il a été également procédé au reclassement du dépôt fait auprès de la « clearing bank » libellé «

Keler collateral trading » correspondant au montant immobilisé en fonction du volume maximal de

trading proportionnel à la croissance de l'activité de la Société. En 2019, ce dépôt avait été

comptabilisé en Disponibilités et a été reclassé pour un montant de 120 KEUR en Immobilisations

financières.

B -Présentations normatives des résultats antérieurs

? En 2019, la Société a déposé des demandes de crédit impôt recherche et crédit impôt innovation au

titre des exercices 2017, 2018 et 2019. Le montant des crédits d'impôts afférents aux exercices 2017

et 2018 s'élevait à 41 kEUR (dont 11 kEUR au titre de 2017 et 29 kEUR au titre de 2018). Le produit d'impôt

comptabilisé au titre de 2019 s'en est trouvé majoré d'autant.

? La perte exceptionnelle constatée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 401

kEUR était liée à une erreur commise en novembre 2017 lors de la nomination au guichet de l'ARENH pour

l'année 2018. Cette erreur d'interprétation des engagements d'achats auprès de l'ARENH et qui a été

découverte en juillet 2019 lors de la réception du courrier de la Commission de Régulation de

l'Energie a donné lieu à une comptabilisation de charges exceptionnelles sur exercices antérieurs.

Prévision de bénéfice : La Société ne communique pas sur une prévision de bénéfice au sens du

règlement délégué (UE) 2019/980.

Quels sont les principaux risques spécifiques à l'émetteur ?

Un investissement dans les titres de la Société comprend de nombreux risques et incertitudes liés à

2.3 son activité pouvant résulter en une perte partielle ou totale de leur investissement pour les

investisseurs, notamment :

Section 3 - INFORMATIONS CLES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIERES

Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières ?

Les titres de la Société dont l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext à

Paris (« Euronext Growth ») est demandée sont :

? l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social de la Société, toutes de même valeur

nominale, intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions

Existantes ») ;

? un nombre maximum de 1 148 776 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d'une

augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des

actionnaires par voie d'offre au public (correspondant sur la base du Prix de l'Offre à un produit

