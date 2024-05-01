May 1 (Reuters) -
* FDA SAYS ADDITIONAL BIRD FLU PCR TESTING OF MILK, COTTAGE CHEESE AND SOUR CREAM SHOWED NO VIABLE VIRUS
* U.S. CDC SAYS TESTING SHOWED COMMERCIALLY AVAILABLE ANTIVIRAL DRUGS WORKED AGAINST BIRD FLU VIRUS RECOVERED FROM THE INFECTED DAIRY FARM WORKER
* CDC SAYS AROUND 25 PEOPLE WERE TESTED FOR BIRD FLU AND NO NEW CASES HAVE BEEN FOUND
* CDC, USDA OFFICIALS SAY THEY PLAN TO DO A BLOOD TESTING STUDY OF PEOPLE, CATTLE, DAIRY COWS FOR SIGNS THAT BIRD FLU VIRUS WAS PRESENT
* USDA OFFICIAL SAYS AGENCY BELIEVES BIRD FLU TRANSMISSION IN COWS IS PRIMARILY TRANSMITTED THROUGH DIRECT OR INDIRECT CONTACT WITH MILK (Reporting By Caroline Humer)