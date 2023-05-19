BIDEN HELD A CALL WITH DEBT CEILING NEGOTIATION TEAM ON FRIDAY - WHITE HOUSE OFFICIALS
Biden Held A Call With Debt Ceiling Negotiation Team On Friday -…
Yesterday at 10:54 pm
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© Reuters - 2023
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BIDEN HELD A CALL WITH DEBT CEILING NEGOTIATION TEAM ON FRIDAY - WHITE HOUSE OFFICIALS
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|AHRESTY CORPORATION
|+16.86%
|DANTO HOLDINGS CORPORATION
|+13.66%
|JCR PHARMACEUTICALS CO., LTD.
|+12.63%
|JAPAN MATERIAL CO., LTD.
|+11.65%
|TOSHIBA TEC CORPORATION
|+11.10%
|GIFT HOLDINGS INC.
|-4.53%
|NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS, INC.
|-5.04%
|GIFTEE INC.
|-5.40%
|SUMISEKI HOLDINGS,INC.
|-5.25%
|CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO.,LTD.
|-8.96%