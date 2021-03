2CRSi SA 2CRSi SA: EdgeMode, spécialiste du HPC et des cryptomonnaies, choisit les serveurs haute performance à faible consommation d'énergie de 2CRSi. 31-Mars-2021 / 17:45 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Communiqué de presse EdgeMode, spécialiste du HPC et des cryptomonnaies, choisit les serveurs haute performance à faible consommation d'énergie de 2CRSi Strasbourg (France) et Chicago (Illinois, États-Unis), 31 mars 2021 - EdgeMode Inc., spécialiste américain des infrastructures d'extraction de cryptomonnaie et de calcul haute performance (HPC), et 2CRSi (EPA : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annoncent la conclusion de premiers contrats marquant le début d'un partenariat à long terme sur les meilleures infrastructures de serveurs HPC. Une première commande d'un montant total de 1 million de dollars avait été passée par EdgeMode en février 2021. Cette puissance de calcul a déjà été déployée dans un centre de données « vert » aux États-Unis afin d'accélérer la réalisation de la mission que s'est donnée EdgeMode, à savoir offrir la meilleure infrastructure de cloud HPC et d'extraction de cryptomonnaie à faible consommation d'énergie sur le marché nord-américain. EdgeMode a ensuite réalisé une deuxième commande pour un montant de 1,25 million de dollars en mars, qui sera livrée en avril 2021. Afin de planifier le déploiement à court terme de capacités supplémentaires, EdgeMode a également fait part de son intention de commander une capacité de calcul supplémentaire significative qui sera fournie par 2CRSi au cours des six prochains mois. Ces contrats marquent la première étape d'un partenariat stratégique qui verra EdgeMode et 2CRSi travailler étroitement afin de fournir des environnements de centres de données et des équipements HPC à la fois écologiques et économiquement rentables dans toute une série de secteurs en Amérique du Nord. Le fondateur et PDG d'EdgeMode, Charlie Faulkner, déclare : « Cet accord nous offre la possibilité d'offrir rapidement et simplement une capacité de calcul haute performance à moindre coût sur le marché nord-américain, à un coût de hashrate imbattable. Nous sommes ravis d'avoir 2CRSi comme partenaire à long terme dans notre projet. » Le cofondateur et président de 2CRSi, Alain Wilmouth, déclare : « Nous sommes fiers de contribuer à concrétiser les ambitions de croissance d'EdgeMode grâce à une infrastructure de serveurs informatiques « verts », à un coût optimal et pourtant haute performance. Nous nous réjouissons à la perspective de ce partenariat fructueux avec leur équipe d'experts HPC. » - FIN - A propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2019/2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 141 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 350 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com À propos d'EdgeMode L'approche novatrice adoptée par EdgeMode qui s'appuie sur des centres de données modulaires, à refroidissement liquide, haute performance, à faible consommation d'énergie et à moindre coût et sur un accès à de nombreux fournisseurs de fibre optique permet à la société de se distinguer de ses concurrents dans les domaines de l'extraction de cryptomonnaie, de fermes de rendu, de traitement IA et AA et autres applications informatiques haute performance. Ce fournisseur d'infrastructure à la croissance rapide qui possède des bureaux à Chicago et à Londres, est dirigé par une équipe internationale d'entrepreneurs possédant une solide expérience du secteur technologique. Il a su attirer des investissements significatifs de la part de la communauté des investisseurs providentiels et des investisseurs technologiques, dont Jesse Proudman, Matthew Dellavedova et Fred Hsu. Contacts 2CRSi Actifin Actifin EdgeMode Marie de Lauzon Simon Derbanne Jennifer Jullia Megan Gatlin DGD Com. financière Relations presse fin. Chief of Staff investors@2crsi.com sderbanne@actifin.fr jjullia@actifin.fr megan@edgemode.io +33 3 68 41 10 70 +33 1 56 88 11 14 +33 1 56 88 11 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : 2CRSi - EdgeMode FR =---------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : 2CRSi SA 32, rue Jacobi-Netter 67200 Strasbourg France Téléphone : +33 3 68 41 10 70 E-mail : investors@2crsi.com Internet : www.2crsi.com ISIN : FR0013341781 Ticker Euronext : 2CRSI Catégorie AMF : Informations privilégiées / Autres communiqués EQS News ID : 1180289 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------

