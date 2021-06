2CRSi SA 2CRSi SA: Résultats annuels consolidés estimés 2020-2021. Momentum positif début 2021-22. 15-Juin-2021 / 23:22 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Communiqué de presse Résultats annuels estimés 2020-21 Résultats annuels consolidés estimés 2020-2021 ? Chiffre d'affaires de 163,3 MEUR, en ligne avec l'objectif révisé ? EBITDA de 7,3 MEUR comparé à (2,4) MEUR en 2019-2020 ? Marge d'EBITDA de 4,5%, en progression de +7,5 points ? Provision exceptionnelle, dans l'attente de solder le dossier Blade ? Résultat net part du Groupe de (4,7) MEUR Momentum positif début 2021-22 Strasbourg (France), le 15 juin 2021 - 2CRSi (ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, présente ses résultats estimés au titre de l'exercice 2020-2021 (du 1 er mars 2020 au 28 février 2021). 2CRSi annonce ce jour ses résultats annuels estimés pour l'exercice 2020-21. Pour la préparation de ces estimés, la Société a adopté une position prudente. L'audit est en cours. Les comptes consolidés audités seront arrêtés par le Conseil d'administration et donneront lieu à un communiqué au cours du mois de juin. A titre de rappel, l'exercice 2019/20 avait été marqué par l'acquisition du groupe Boston Limited et avait une durée exceptionnelle de 14 mois, du 1er janvier 2019 au 29 février 2020. Par conséquent, à des fins de comparabilité, le chiffre d'affaires 2019-20 ci-dessous est présenté sur une base pro forma[1] 12 mois, du 1er mars 2019 au 29 février 2020. ACTIVITE DE L'EXERCICE 2020-2021 : CONFIRMATION DE LA BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE Dans un exercice 2020-21 marqué par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires estimé du Groupe affiche une progression de +15,8%. Incluant la contribution du périmètre historique 2CRSi de 55,1 MEUR et de Boston Limited à hauteur de 108,2 MEUR, il ressort à 163,3 MEUR, comparé à 141,1 MEUR pro forma sur 12 mois en 2019-20. Une performance en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires révisé suite au changement de situation du client Blade[2]. Sur la période, l'activité du Groupe se caractérise par une bonne dynamique commerciale, en particulier au second semestre. Celle-ci est portée par l'internationalisation de ses activités et la diversification de son portefeuille clients, le top 10 des clients ne représentant par exemple plus que 43% du chiffre d'affaires du Groupe sur l'exercice, contre 49% au premier semestre 2020-21. L'ensemble des filiales du Groupe, c'est-à-dire aussi bien l'activité de distribution et revente à valeur ajoutée de Boston Limited que le périmètre historique de 2CRSi, enregistre une croissance sur l'exercice. Comme annoncé le 29 avril 2021, cette dynamique s'illustre notamment au travers des succès commerciaux majeurs enregistrés aussi bien dans les secteurs bancaires que du cloud, des services de high-performance computing ou des crypto-monnaies. Ces succès auront plus que compensé les impacts négatifs de la COVID-19 et de Blade en matière d'activité. RESULTATS ESTIMES DE L'EXERCICE 2020-2021 Pour rappel, la durée de l'exercice 2019-20 était exceptionnellement de 14 mois (du 1er janvier 2019 au 29 février 2020), la date de clôture de l'exercice ayant été fixée à fin février afin d'aligner l'arrêté des comptes avec ceux de Boston Limited et de présenter une situation plus conforme à la saisonnalité de l'activité traditionnellement forte sur les derniers mois de l'année calendaire. Les charges opérationnelles de l'exercice 2019-20 sont présentées corrigées[3] . Compte de résultat simplifié - Estimé 2020-2021 2019-2020 2019-2020 En millions d'euros - Normes IFRS 12 mois 14 mois 12 mois pro forma Chiffre d'affaires 163,3 76,9 141,1 Autres produits opérationnels courants 3,9 1,7 0,9 Produit des activités ordinaires 167,2 78,6 142,0 Achats consommés (129,9) (59,9) (111,8) Charges externes (9,4) (8,2) (11,7) Charges de personnel (19,4) (12,4) (16,8) Impôts et taxes (0,6) (0,6) (0,6) Autres produits et charges d'exploitation (0,6) - - EBITDA 7,3 (2,4) 1,1 Taux de marge d'EBITDA 4,5% -3,1% 0,8% Autres produits et charges op. courants (0,2) (0,6) (0,6) Dot. nettes aux amortissements et prov. (6,6) (5,1) (4,8) Résultat opérationnel courant 0,5 (8,1) (4,4) Résultat opérationnel 0,5 (8,3) (4,5) Résultat financier (5,4) 0,6 0,9 Résultat net consolidé (4,9) (6,6) (2,7) Résultat net consolidé part du groupe (4,7) (6,4) (2,9)

Au titre de l'exercice 2020-21, 2CRSi affiche un taux de marge brute estimé de 20,5% contre 20,8% en 2019-20 (12 mois pro forma).

Les charges externes estimées s'élèvent à (9,4) MEUR, en baisse de 20% principalement liée à la diminution des frais marketing et de déplacement depuis mars 2020 en raison de la pandémie.

Les charges de personnel estimées s'établissent à (19,4) MEUR, à 11,9% du chiffre d'affaires Groupe, contre (16,8) MEUR et 11,9% du chiffre d'affaires en pro forma 2019-20. Cette hausse reflète une augmentation globale des effectifs qui atteignent 373 salariés contre 355 fin février 2020. En particulier, les équipes commerciales et de support à la vente ont été renforcées au Moyen Orient, aux Etats-Unis et en Europe.

Ainsi, l'EBITDA estimé de l'exercice ressort à 7,3 MEUR, en hausse de 6,2 MEUR par rapport au pro forma de l'exercice 2019-20.

Les dotations nettes estimées aux amortissements et provisions sont de (6,6) MEUR. La hausse par rapport à 2019-20 (12 mois pro forma) s'explique principalement par des charges d'amortissements complémentaires de 1,1 MEUR et des provisions d'exploitation en augmentation de 0,7 MEUR.

Le résultat opérationnel estimé de l'exercice ressort à 0,5 MEUR.

Le résultat financier estimé est négatif à (5,4) MEUR. Il est impacté principalement par la dépréciation des titres Blade (2 MEUR), la dépréciation des créances financières sur les contrats de location 2020 de Blade (2,5 MEUR), des pertes de change (0,5 MEUR) et des revenus financiers associés aux locations d'équipements en baisse (-0,2 MEUR).

Le résultat net consolidé estimé part du Groupe s'élève à (4,7)MEUR. SITUATION DE TRESORERIE A FIN MAI 2021

Au 31 mai 2021, la trésorerie du Groupe s'élève à 10,9 MEUR. S'y ajoutent des lignes de financement mobilisables pour un total de 7,2 MEUR (découvert bancaire, lignes de crédit à court terme non tirées). UN IMPACT DE LA PENURIE MONDIALE DE COMPOSANTS POUR L'HEURE CONTENU

En lien avec la crise sanitaire et ses conséquences sur la désorganisation de la logistique mondiale, les premiers mois de l'année 2021 voient la pénurie de composants électroniques se poursuivre et s'élargir pour désormais affecter l'ensemble des produits liés au stockage des données (contrôleurs, disques durs, flash) et les processeurs en plus des cartes graphiques, des modules de mémoire et des alimentations.

Comme déjà annoncé, si la situation invite à une vigilance accrue, 2CRSi dispose à ce jour de stocks suffisants (32,2 MEUR à fin février 2021) lui permettant de faire face aujourd'hui aux allongements de délais d'approvisionnement imposés par la pénurie. UN GROUPE EN ORDRE DE MARCHE POUR L'EXERCICE 2021-2022

Les premiers mois de l'exercice 2021-2022 s'inscrivent dans la continuité du second semestre de l'exercice précédent, avec un momentum commercial positif. Parmi les nouvelles commandes majeures enregistrées, le gain de plusieurs contrats avec le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) pour un montant de chiffre d'affaires attendu qui dépassera 15 millions de dollars sur l'exercice en cours, ou encore avec la société de HPC et de cryptomonnaie EdgeMode pour un montant total de 2,3 MUSD.

En parallèle de ces succès commerciaux récents, 2CRSi poursuit ses investissements stratégiques en vue de moderniser son outil de production et accélérer sa croissance à l'international. La Société a ainsi récemment annoncé avoir été lauréate d'un appel à projet « France Relance », avec son projet « 2CRSindustrie 4.0 », visant à digitaliser son outil industriel et relocaliser à Strasbourg des productions électroniques de partenaires aujourd'hui réalisées en Asie. Pour ce projet, 2CRSi va recevoir une subvention de 0,8 MEUR.

