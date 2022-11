UK dividends calendar - next 7 days

<table style="width: 544px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="377" /> <col width="167" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl68" width="377" height="21"><strong>Friday 25 November</strong></td><td class="xl66" width="167"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">abrdn Property Income Trust Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Alternative Income REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Axiom European Financial Debt Fund Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">ContourGlobal PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CQS Natural Resources Growth & Income PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CQS New City High Yield Fund Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Dunedin Income Growth Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Edinburgh Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Empiric Student Property PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">FW Thorpe PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Games Workshop Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Greencoat UK Wind PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson Far East Income Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Impact Healthcare REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Lookers PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">M&G Credit Income Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Manchester & London Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">MJ Gleeson PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Mulberry Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Next Fifteen Communications Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Primary Health Properties PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ricardo PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">S&U PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">SME Credit Realisation Fund Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Starwood European Real Estate Finance Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Target Healthcare REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Taylor Maritime Investments Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Tesco PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Monday 28 November</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">AEW UK REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ecofin US Renewables Infrastructure Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">European Opportunities Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Headlam Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">ITV PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Wilmington PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Tuesday 29 November</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Global Core Real Assets Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Pacific Horizon Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Wednesday 30 November</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">BAE Systems PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Bankers Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">City of London Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Custodian REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Diverse Income Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson International Income Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">New Star Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Picton Property Income Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">PRS REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">PZ Cussons PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Schroder Oriental Income Fund Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">UK Commercial Property REIT Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl70" height="21"><strong>Thursday 1 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">3i Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">abrdn Japan Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Alliance Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">AVI Global Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Bellway PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Burford Capital Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Caledonia Investments PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CMC Markets PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CML Microsystems PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Devro PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">DFS Furniture PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Fidelity Special Values PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Helical PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson Diversified Income Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Hill & Smith PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan China Growth & Income PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">LondonMetric Property PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">LXI REIT PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Marshalls PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Montanaro European Smaller Companies Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Next PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ninety One PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Oxford Instruments PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">PayPoint PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Personal Assets Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Pets at Home Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Pollen Street PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Premier Miton Global Renewables Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Real Estate Credit Investments Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">RM Infrastructure Income PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Severn Trent PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Tatton Asset Management PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Telecom Plus PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Triple Point Social Housing REIT PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Utilico Emerging Markets Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Warehouse REIT PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Wincanton PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" 