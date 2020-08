Expedeon : Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Heidelberg (pta041/31.08.2020/18:01) - Mitteilung

1 , Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen ,



a) , Name , Joseph M. Fernandez Roth IRA



2 , Grund der Meldung ,



a) , Position/Status , In Enger Beziehung



, , Herr Joseph M. Fernandez



, , Aufsichtsrat



b) , Erstmeldung ,



3 , Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht ,



a) , Name , 4basebio AG



b) , LEI , 391200H5BDEVHMOV3U10



4 , Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften ,



a) , Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments , Aktie



, Kennung , DE000A2YN801



b) , Art des Geschäfts , Kauf



c) , Preis(e) , Volumen



, 2,01 EUR , 18.059,85 EUR



, 2,00 EUR , 6.030,00 EUR



d) , Aggregierter Preis , Aggregiertes Volumen



, 2,007488 EUR , 24.089,85 EUR



e) , Datum des Geschäfts , 28.08.2020 UTC+2



f) , Ort des Geschäfts , Xetra



, MIC , XETA

Aussender: 4basebio AG



Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg



Land: Deutschland



Ansprechpartner: Robert Mayer



Tel.: +49 171 3876540



E-Mail: robert.mayer@4basebio.com



Website: investors.4basebio.com

ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)



Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

