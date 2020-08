A3 Allmänna IT och telekomaktiebolaget : Halvårsrapport januari - juni 2020 - Fullversion 0 08/20/2020 | 03:17am EDT Send by mail :

INVESTORS. A3. SE HALVÅRSRAPPORT Q2 januari - juni 2020 Närmare 5 000 nya fiberkunder i öppna stadsnät och de operationella kostnader nu nere på låga 31,7 MSEK INNEHÅLL FINANSIELLA HÖJDPUNKTER 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 13 April - juni i sammandrag FINANSIELLA RAPPORTER Januari - juni i sammandrag 14 Utvalda finansiella data i sammandrag Koncernens resultaträkning EBITDA-marginal % Koncernens balansräkning VD-KOMMENTAR Koncernens förändringar i eget kapital 4 Koncernens kassaflödesanalys KONCERNENS NYCKELTAL Koncernens resultaträkning fem kvartal 7 KONCERNENS UTVECKLING 8 Moderbolagets resultaträkning FINANSIELL STÄLLNING Moderbolagets balansräkning 19 10 KONCERNENS NOTER AKTIEN 20 12 FINANSIELL AGENDA 20 Halvårsrappor t januari - juni 2020 20 augusti 2020 AUGUSTI 12 Delårsrappor t januari - september 2020 12 november 2020 NOVEMBER 11 Bokslutskommuniké 2020 januari - december 2020 11 februari 2021 FEBRUARI A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) Fredsgatan 19 903 47 Umeå A3-Sverige A3Sverige A3Sverige A3Sverige 2 Halvårsrappor t januari -juni 2020 FINANSIELLA HÖJDPUNKTER APRIL - JUNI I SAMMANDRAG JANUARI - JUNI I SAMMANDRAG Rörelseintäkterna uppgick till 190,2 MSEK (198,4)

(198,4) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -3,4 MSEK (0,8)

(0,8) EBITDA-resultatet uppgick till 14,4 MSEK (17,5)

uppgick till (17,5) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,3 MSEK (34,8)

(34,8) Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till - 0,11 SEK (0,01)

- (0,01) Rörelseintäkterna uppgick till 384,7 MSEK (401,2)

(401,2) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -4,6 MSEK (2,2)

(2,2) EBITDA-resultatet uppgick till 30,9 MSEK (35,5)

uppgick till (35,5) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 MSEK (69,2)

(69,2) Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (0,10) UTVALDA FINANSIELLA DATA I SAMMANDRAG 2020 2019 2020 2019 2019 BELOPP I MSEK APR - JUN APR - JUN JAN - JUN JAN - JUN JAN - DEC Rörelseintäkter 190,2 198,4 384,7 401,2 805,8 Rörelseresultat (EBIT) -3,4 0,8 -4,6 2,2 4,2 Rörelsemarginal (%) -1,8 0,4 -1,2 0,6 0,5 EBITDA-resultat 14,4 17,5 30,9 35,6 72,5 EBITDA-marginal (%) 7,6 8,8 8,0 8,9 9,0 Resultat före skatt (EBT) -4,7 0,1 -5,3 1,2 0,7 Vinstmarginal (%) -2,4 0,1 -1,4 0,3 0,1 Nettoresultat -3,5 0,3 -2,9 3,2 10,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,3 34,8 31,3 69,2 108,3 Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,11 0,01 -0,09 0,10 0,30 EBITDA-MARGINAL I % •••• Halvårsrappor t januari-juni 2020 3 VD-KOMMENTAR Q2 - "Närmare 5 000 nya fiberkunder i öppna stadsnät och de operationella kostnader nu nere på låga 31,7 MSEK" Årets sex första månader har präglats av effekterna av Coronaviruset/Covid-19. Som en direkt konsekvens av dessa tvingades vi tidigt att ställa om vår verksamhet till en operationell setup där majoriteten av våra anställda antingen jobbar på distans eller växlar mellan konto- ret och distans. Våra medarbetare har hanterat denna omställning fantastiskt och jag är oerhört stolt över att se det jobb och den disciplin som varje dag uppbådas för att upprätthålla en utmärkt drift av nät och kundsupport! Vår kärnverksamhet har inte påverkats av Covid-19 och fort- sätter att utvecklas stabilt med en utökad kundtillväxt, däremot har affärsområdet för IT-tjänster och hårdvaru- försäljning fått vidkännas en omsättningsnedgång och fokus för detta affärsområde är nu att åter vända resulta- ten till svarta siffror. I april aviserade vi att vi såg ett positivt nettokundintag avseende fiberkunder i öppna stadsnät, och det är nu väldigt positivt att kunna konstatera att denna trend har fortsatt under hela Q2 där vi nu visar en nettotillväx t om 4 700 kundersamt även för juli månad, där vi hade en nettotillväxt om 2 300 kunder. A3 som bolag har aldrig tidigare uppvisat organisk tillväxt på dessa nivåer och naturligtvis är det mycket tillfredställande att sätta 'all- time-high nivåer', men det som i synnerhet är positivt är att den genomsnittliga anskaffningskostnaden per kund ligger i paritet med föregående kvartal. Dock innebär en nettotillväxt på närmare 5 000 kunder att vi under Q2 ökar våra totala kundanskaff ningskostnader med ca 2,5 MSEK jämför t med föregående kvar tal, vilket påverkar bruttomarginalen och därmed även EBITDA för privatsegmentet. Vår målsättning är definitivt att fortsät- ta driva tillväxt under Q3, för att sedan balansera fokus mellan kontrollerad tillväxt och bruttomarginalsoptime- ring under Q4. Ett 'all-time-high' rekord i kundanskaffning har kunnat nås och bibehållas tack vare en kombination av kraftigt förbättrad kundnöjdhet (NPS) och väl genom- förda digitala marknadsföringsaktiviteter. Kombinationen av dessa gör att vi kan växa snabbt till en relativt låg kun- danskaffningskostnad som bådar gott inför framtiden. De operationella kostnadernauppgick för perioden till 31,7 MSEK (personal- och övrig Opex), vilket är en för- bättring med 7,0 MSEK från föregående år (38,7) samt 3,8 MSEK lägre än föregående kvartal (35,5). Vår kostnadsbas påverkas självklart något av rådande situation, men vår ambition är att upprätthålla denna lägre nivå ytterligare en period för att sedan sänka kostnaderna ytterligare i kommande perioder. Rent resultatmässigt är Q2 ett stabilt kvartal för vår telekomverksamhetmedan affärsområde för IT-tjänster som en direkt följd av Covid-19 uppvisar otillfredsställande resultat beroende främst på att kunderna har dragit ned på inköp av hårdvaror och IT-konsulttjänster. Min bedömning är att detta är ett övergående problem, baserad på den starka tillväxt och lönsamhet vi hade inom detta område före Covid-19. Intäkternaför perioden uppgick till 190,2 MSEK (198,4) och bruttomarginalbidraget på koncernnivå uppgick till 46,1 MSEK, vilket är 6 MSEK lägre än föregående kvartal (52,1). Omsättningen är lägre än förväntat som en följd av lägre hårdvaruförsäljning och konsultdebitering (ca 7 MSEK). Bruttomarginalen påverkas av; utökade kundans- kaffningsinvesteringar (ca 2,5 MSEK), Covid-19 effekt inom affärsområdet IT-tjänster (ca 2 MSEK), samt av engångs- poster (ca 1 MSEK). EBITDA-resultatetför perioden uppgick till 14,4 MSEK (17,5) vilket är ca 18 % lägre än föregående år. Resultatet för perioden påverkas av; Covid-19 effekten på affärsom- råde IT-tjänster ca - 1,9 MSEK, strukturella åtgärder inom affärsområde IT-tjänster - 0,5 MSEK samt ökade investe- ringar i kampanjrabatter och andra säljåtgärder 2,5 MSEK (7,3 MSEK mot 4,8 MSEK normalt). Företagssegmentetvisar intäkter om 47,9 MSEK (52,5) och ett EBITDA bidrag om 4,4 MSEK (3,0). Vi påverkas av omsättningstappet inom affärsområdet för IT-tjänster men övriga delar av företagssegmentet uppvisar stabila resultat. Orderingången under perioden har varit stark för telekomtjänster vilket klart och tydligt visar att om- struktureringen av säljkåren ger resultat. Huvudfokus nu är att bibehålla ett positivt momentum för telekomtjäns- ter, och att återställa lönsamheten inom affärsområdet IT-tjänster. På privatsidanökar intäkterna för Q2 något jämfört med föregående kvartal (142,4 MSEK vs 141,6 MSEK), men är 3,5 MSEK lägre än föregående år (145,9 MSEK). Detta är positivt och definitivt ett litet trendbrott som klart visar att den så kallade "Sunseteffekten" minskar i betydelse. För att exemplifiera så hade privatsegmentet nu oföränd- 4 Halvårsrappor t januari -juni 2020 rade "Sunsetintäkter" om ca 16 MSEK i Q2 (22) vilket var helt i nivå med föregående kvartal. Utöver 'all-time-high' för organiskt kundintag så visar vi höga 'Net Promoter Scores' (NPS) samt en rejäl nergång i churn under perio- den. Något som klart och tydligt visar att vår verksamhet håller hög kvalitet samt att våra kunder uppskattar detta. Under Q3 skall vi fortsätta accelerera intaget av fiberan- slutna bredbandskunder och mot slutet ska vi balansera tillväxt mot bruttomarginalförstärkning. Summa summarum så har det varit en "historiskt märk- lig" start på året, men vi har hanterat förändringen på ett utmärkt sätt. Vår traditionella telekomverksamhet utvecklas positivt där vi under perioden uppvisar tydliga förbättringar både när det gäller kundintag och hantering av vår kostnadsbas. Visst upplever vi press inom affärs- området IT-tjänster där både omsättning och lönsamhet är otillfredsställande just nu, men innan året är över så bör vi visa svarta siffror igen för detta område. Stockholm den 20 augusti, 2020. Paul Moonga VD / CEO Q3 har börjat rik- tigt starkt, med rekordhög nettotillväxt av 2 300 nya fiberkunder i juli månad. Halvårsrappor t januari-juni 2020 5 KONCERNENS NYCKELTAL BELOPP I TSEK 2020 2020 2019 2019 2019 UTVALDA FINANSIELLA DATA APR - JUN JAN - MAR OKT - DEC JUL - SEP APR - JUN Rörelseintäkter 190 245 194 486 204 187 200 417 198 396 EBITDA-resultat 14 372 16 533 19 023 17 867 17 537 EBITDA-marginal (%) 7,6 8,5 9,3 8,9 8,8 Rörelseresultat (EBIT) -3 428 -1 190 1 255 691 799 Rörelsemarginal (%) -1,8 -0,6 0,6 0,3 0,4 Resultat före skatt (EBT) -4 658 -622 -1 727 1 242 132 Vinstmarginal (%) -2,4 -0,3 -0,8 0,6 0,1 Nettoresultat -3 468 530 5 517 1 285 346 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Resultat per aktie (SEK) -0,11 0,02 0,17 0,04 0,01 Eget kapital per aktie (SEK) 4,61 5,22 5,20 5,03 5,49 Antal aktier vid årets slut 32 857 443 32 857 443 32 857 443 32 857 443 32 857 443 Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 298 12 581 11 380 26 149 34 792 Tillgängliga likvida medel 8 385 10 259 5 946 10 732 22 237 Balansomslutning 439 632 449 521 465 714 468 333 473 499 Räntebärande skulder 17 500 17 500 20 000 25 914 36 658 Soliditet (%) 34 38 37 35 38 DEFINITIONER NYCKELTAL EBITDA-resultat Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskriv- ningar. EBITDA-marginal EBITDA-resultat i procent av rörelseintäkter. EBIT Resultat före räntor och skatter. Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av rörelseintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av rörelseintäkter. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Resultat per aktie Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier vid periodens slut. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Tillgängliga likvida medel Kassa och bank per balansdagen adderat med ej utnyttjat befintlig checkkredit. Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen. Halvårsrappor t januari-juni 2020 7 KONCERNENS UTVECKLING INTÄKTER OCH RESULTAT Rörelsens intäk ter Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet 2020 upp- gick till 190,2 MSEK (198,4). Dels ett naturligt tapp av våra sunsetprodukter men också på grund av Covid-19. Sunrise vs Sunset Vi delar upp våra produkter i Sunrise och Sunset. Sunrise består av produktområden vi ser tillväxt inom och fokuse- rar på dvs. fibertjänster, mobiltjänster, molnservertjänster, VoIP och TV. RGU:er beskriver hur många intäktsbringande tjänster A3 levererar inom Telekomsegmentet. Vi mäter RGU:er för våra huvudprodukter, däribland Bredband, Växel, VOIP och Mobiltelefoni. Vid utgången av andra kvartalet var antalet Sunrise RGU:er 282 803 (283 169). Sunset består av tjänster där vi ser en minskande marknad, främst kopparbaserade tjänster. Antalet Sunset RGU:er var 57 486 (70 385) per utgången av andra kvartalet. Privatmarknaden A3 levererar fast- och mobiltelefoni, bredbandstjänster, och tillhörande tilläggstjänster till privatkunder. Våra tjäns- ter säljs under två varumärken: A3 och Universal Telecom. Omsättningen uppgick under kvartalet till 142,4 MSEK (145,9). EBITDA för kvartalet är 7 % (10). Omsättningsminskningen beror till största del av kundtapp inom produktsegmentet Sunset där vi fortsätter att se ett kundtapp inom kopparbaserat telefoni. I jämförelse med föregående kvartal ser vi dock en ökning på omsättningen, från 141,6 MSEK till 142.4 MSEK. Vårt fokus på framtidssäkrade tjänster intensifieras och vi har etablerat en stark position som leverantörer av inter- netaccess baserat på optisk fiberteknik. Nettointaget av unika abonnenter ökar starkt under perioden tillföljd av en större satsning på marknasdsaktiviter genom att intensifie- ra närvaro på de digitala säljkanalerna och möter kunder- na där de väljer att handla, och jämföra tjänster. Antalet intäktsbringande fiberanslutna bredbandstjänster uppgår till 164 417 (161 991) i de öppna stadsnäten.. Företagsmarknaden Ordervärdet på företagssidan för andra kvartalet blev 53,5 MSEK (59,4). Stort fokus har fortfarande legat på omorganisation samt att "streamline:a" processer för att optimera försäljningen - inte minst pga Covid-19 effekterna på marknaden. Omsättningen för kvartalet uppgick till 47,9 MSEK (52,5). EBITDA för kvartalet är 10 % (6), vi är på rätt väg men långt ifrån nöjda. Telekom har en omsättning på 38,1 MSEK (46,8) och IT har en omsättning på 9,8 MSEK (13,6), EBITDA-bidra- gen från Telekom är 6,3 MSEK (1,8) och IT -1,9 MSEK (1,2). Covid-19 har drabbat vår IT-satsning relativt hårt. Rörelsens kostnader och resultat Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar för andra kvar- talet uppgick till 193,7 MSEK (197,6) och EBITDA-resultatet för kvartalet uppgick till 14,4 MSEK (17,5). EBITDA-resultatet har för andra kvartalet minskat med 3,1 MSEK jämfört med samma period 2019, en stor del av detta kan förklaras med lägre försäljning och resultat för vår IT-affär på grund av Covid-19. För att få en jämn personalkostnadsfördelning över året, fördelar vi tredje kvartalets positiva effekt över året, se- mestereffekten under andra kvartalet ger en positiv effekt på resultatet med 1,0 MSEK (1,2). Koncernens nettoresultat för andra kvartalet uppgick till -3,5 MSEK (0,3) vilket ger ett resultat per aktie om -0,11 SEK (0,01). RÖRELSEINTÄKTER (MSEK) 8 Halvårsrappor t januari -juni 2020 RÖRELSEINTÄKTER (MSEK) ANTAL RGU:ER (TUSENTAL) • •• • • • • • • •• • •• • EBITDA-MARGINAL % • • • • • • • •• • • • • • • Halvårsrappor t januari-juni 2020 9 FINANSIELL STÄLLNING Kassaf löde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för andra kvartalet till 17,3 MSEK (34,8). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för an- dra kvartalet till -1,5 MSEK (-1,7) A3 har investerat i interna system. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick 30 juni 2020 till 151,5 MSEK (179,7) och soliditet till 34 (38) procent. Lik vida medel Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 30 juni 2020 till 8,4 MSEK (22,2) vilket även inkluderar outnyttjad checkräkningskredit om 7,6 MSEK (15,1). Finansiering Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital och lån. Finansieringen innehåller följande covenanter: nettoskulden dividerat med total EBITDA för de senaste 12 månaderna får uppgå till högst 1,5. Soliditeten ska vara minst 25%. Båda covenanterna överträffas med god marginal. Totalt under första halvåret har A3 amorterat 2,5 MSEK (6,6). Per den 30 juni uppgår koncernens totala lån till 59,5 MSEK (71,7) vilket inkluderar checkräkningskrediten om 42,0 MSEK (35,0). Koncernens skuldsättningsgrad (räntebärande skulder i relation till eget kapital) uppgår till 0,10 ggr (0,20). Medarbetare Antalet anställda i koncernen uppgick den 30 juni 2020 till 148 (183). Transak tioner med närstående A3 köper löpande tjänster av Schjödt Advokatfirma där A3s styrelseordförande Thomas Nygren är verksam. A3 hyr även en lokal ifrån Medhelp i Stockholm, där Mark Hauschildt är delaktig. Ovannämnda kostnader har pris- satts marknadsmässigt och uppgick under andra kvartalet 2020 till 0,7 MSEK (0,3). Redovisningsprinciper Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), som antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredo- visningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårs- rapportering och ÅRL. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som finns beskrivna i årsredovisningen för 2019. Inga nya standarder, ändrade standarder eller tolkningar har trätt i kraft under andra kvartalet 2020 som fått väsentlig effekt. Risk fak torer En redovisning av riskfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2019 not K2 sid 64 - 66. Någon väsentlig förändring av riskbilden har inte skett sedan årsredovisningen avgavs i april 2020. Förvaltningsrätten i Umeå har i dom daterad den 23 januari 2019 bifallit A3 överklagande av Skatteverkets beslut i sin helhet, samt tillerkänt A3 ersättning för processkostnader. Efter en långvarig skatterevision erhöll A3 i december 2017 Skatteverkets beslut avseende koncernens inkomstdekla- rationer för åren 2013 och 2015. Skatteverkets beslut om begränsningar av tidigare års underskott med 111 MSEK, efterbeskattning samt 11 MSEK i skattetillägg. A3 överkla- gade besluten till Förvaltningsrätten i Umeå som nu bifaller A3s överklagande i sin helhet. Skatteverket har överklagat domen. Moderbolaget Koncernens moderbolag är A3 Allmänna IT- och teleko- maktiebolaget (publ). Moderbolagets omsättning för andra kvartalet uppgick till 7,3 MSEK (10,2) Nettoresultatet för andra kvartalet uppgick till -3,0 MSEK (-15,7). Moderbolagets lånefacilitet amorteras fram tom 31 mars 2022. Den 30 juni 2020 uppgick lånet till 17,5 MSEK (36,7) va- rav 10,0 MSEK (22,2) är kortfristigt och förfaller inom ett år. Utdelning A3s utdelningspolicy är att aktieägarna ska erhålla en direktavkastning som minst motsvarar eller är högre än genomsnittet för jämförbara bolag i telekombranschen handlade på reglerade eller oreglerade svenska marknads- platser. Utdelningen ska dock alltid vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk. Utdel- ningsnivån gäller under förutsättning att styrelsen vid varje tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen inte hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar bolagets strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. Årsstämman 2020 beslutade att en aktieutdelning om 0,5 krona per aktie, totalt 16 428 721,50 (41 071 803,75) skulle utgå. Årsstämman fastställde avstämningsdag för utdel- ningen till 25 maj. 10 Halvårsrappor t januari -juni 2020 FORTSATT EXPANSION INOM OFFENTLIGVERKSAMHET A3 fortsätter stärka sin position inom offentlig sektor genom Kammarkollegiet, där avrop har kunnat göras sedan förra året. A3 är antagna inom tre anbudsområden; Kommunikationslösningar, Telefoni/Telekommunikation och Infrastruktur. KOMMUNIK ATIONSLÖSNINGAR Anbudsområdet innefattar operatörstjänster, WAN, LAN, in-omhusnät, växeltjänster, mobil anknytning i växel, moln- tjänster, IoT, MDM, M2M, WiFi-calling, UC, Digitala möten, Kontaktcenter, telefonisttjänster med flera. INFR ASTRUKTUR Anbudsområdet innefattar internetanslutning, WAN, LAN och WLAN. Vidare ingår även IoT, M2M, Wifi-samtal, säkerhet såsom överbelastningsskydd, kryptering och brand- väggs- tjänster med flera. TELEFONI/TELEKOMMUNIK ATION Anbudsområdet innefattar operatörstjänster, växel, mobil an- knytning i växel, inomhusnät, automatisk telefonist med flera. Förändringar som introducerats tidigt under andra kvartalet, både i för- säljningsprocessen och organisationen, har visat sig väldigt framgångs- rika. De största bidragande faktorerna till det goda resultatet beror på ökat sälj mot den offentliga sektorn, samt att hela Corporate Sales ökat både aktivitet, prestation och försäljning. Med anrop genom Kammarkollegiet har A3 fortsatt att etableras i den offentliga sektorn, och levererar varierade tjänster från molnväxel opera- törstjänster till bredband och säkerhetslösningar. Vi fram emot att fortsätta leveransen till kunder som värdesätter beho- vet av en smidig, skalbar helhetslösning. TOMMY INKILÄ HEAD OF CORPRATE SALES Halvårsrappor t januari-juni 2020 11 AKTIEN Ak tiekapital A3s aktiekapital uppgick per den 30 juni 2020 till 6 571 489 kr. Samtliga aktier i A3, 32 857 443, är den 30 juni 2020 A-aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor. Handel i A3s ak tie A3s aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Kort- namnet är ATRE och börsvärdet uppgick den 30 juni 2020 till 440,3 MSEK. Ak tieägare Huvudägare är fd VD Mark Hauschildt, Johan Åsberg, Mikael Holmlund, Pemberton Holding Ltd och bolagets fd VD och grundare Ola Norberg Nedan finns en lista över de största aktieägarna per den 30 juni 2020. AKTIEÄGARE PER 30 JUNI 2020 A-AKTIER KAPITAL & RÖSTER % Mark Hauschildt (privat och genom bolag)* 15 357 319 46,7 % On Top Of It AB (Johan Åsberg) 2 769 231 8,4 % Mikael Holmlund AB 2 769 231 8,4 % Pemberton Holding limited 1 141 802 3,5 % Ola Norberg (privat och via bolag) 1 027 912 3,1 % Hans Hellspong 907 883 2,8 % Six Sis AG 900 032 2,7 % Tobias Asarnoj 761 682 2,3% Thomas Nygren (privat, familj och via bolag) 542 468 1,7 % Milos Tankosic 517 432 1,6 % Sasa Cvijic 500 000 1,5 % Moses Ntereke 500 000 1,5 % Peter Bellgran (privat och familj) 440 278 1,3 % Avanza Pension 359 262 1,1 % Anderhed Invest AB (Jörgen Anderhed) 307 692 0,9 % Totalt övriga ägare 4 055 219 12,3 % SUMMA 32 857 443 100 % *Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkningen då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Fördelning av ak tieinnehav Fördelning av aktieinnehav i A3 per den 30 juni 2020. ANTAL ANTAL ANDEL AV AKTIEÄGARSTRUKTUR PER 30 JUNI 2020 AKTIEÄGARE AKTIER KAPITAL% 1 - 500 1 643 226 778 0,7% 501 - 1 000 354 295 341 0,9% 1 001 - 5 000 368 861 644 2,6% 5 001 - 10 000 48 347 635 1,1% 10 001 - 15 000 18 228 510 0,7% 15 001 - 20 000 10 178 320 0,5% 20 001 - 51 30 719 215 93,5% SUMMA 2 492 32 857 443 100% 12 Halvårsrappor t januari -juni 2020 VÄSTENTLIGA HÄNDELSER VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL TVÅ VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTAL TVÅ Kunditag för bredband Privat ökar kraft igt Under kvartalet ökade antalet bredbandskunder med ca 4 700 st netto och kundintaget är fortsatt starkt där juli 2020 nådde årets toppnotering för antal aktiverade kunder under en kalendermånad. Covid-19 På grund av den rådande pandemin har vi anpassat vårt arbetssätt och trots att 75 % av våra anställda arbetar på distans, har vi lyckats bibehålla både drift och verksamhet i princip samma takt som tidigare utan större motgångar. Vi ser en ökning i eNPS (Employee Satisfaction Index) med vårt bästa resultat någonsin under ett andra kvartal. Sjukskrivningar har även förblivit låga, med en minskning av 1 % jämfört med första kvartalet. A3 stöttar kampen mot Covid-19 A3 agerade snabbt I att initiera ett stöd i kampen mot Covid-19, och har än så länge donerat 30 000 SEK till Röda korset i samband med Stockholm Opens välgören- hetsevent den 10:e maj, samt 25 000 SEK till Stockholms Stadsmission och deras lokala engagemang för drabbade i Stockholmsområdet. A3 signerade ny tt sponsorav tal med Skelleft eå AIK A3 förlängde avtalet som sponsor och exklusiv telekom- munikationsleverantör till Skellefteå AIK fram till 2021, där samarbetet skapar ytterligare räckvidd samt större kundengagemang i Skellefteå med omnejd. Lansering av A3 Wifi och MESH Under våren lanserades A3 WiFi, där toppmoderna routers och extenders med MESH-system introducerades till våra kunder. Med den nya utrustningen kan vi erbjuda en ännu mer stabil och heltäckande uppkoppling, även för bostä- der som är större eller har en annorlunda planlösning. A3 etablerar sig ytterligare inom den off entliga sektorn A3 har ökat sin etablering inom den offentliga sektorn och levererar en rad olika tjänster från Molnväxel operatörs- tjänster till Bredband och säkerhetslösningar. Detta är på grund av att Sveriges geologiska undersökning (SGU), Arbetsmiljöverket, SWEDAC, Konkurrensverket och Nykvarn Kommun har gjort avrop genom Kammarkolle- giet. A3 stöttar Beirut eft er förödande ex plosion I samband med den fruktansvärda händelsen i Beirut under tisdagen den 4:e augusti, valde A3 att nollställa alla kostnader för datatrafik, samtal, sms och mms till och från Libanon mellan den 4/8 - 20/8 för att underlätta för människor att kunna hålla kontakten och få information om sina närstående som drabbats av situationen. A3 donerade även 50 000 SEK till Röda Korset i Libanon för att stötta deras insats på plats i Beirut. Halvårsrappor t januari-juni 2020 13 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG* 2020 2019 2020 2019 2019 BELOPP I TSEK APR - JUN APR - JUN JAN - JUN JAN - JUN JAN - DEC Nettoomsättning 190 231 197 955 384 704 399 435 804 012 Övriga intäkter 14 441 27 1 789 1 816 Rörelseintäkter 190 245 198 396 384 731 401 224 805 828 Produktionskostnader och teleutrustning -144 171 -142 208 -286 529 -287 113 -584 491 Övriga externa kostnader -9 913 -12 957 -22 019 -28 367 -50 371 Personalkostnader -21 790 -25 694 -45 279 -50 184 -98 516 Av- och nedskrivningar -17 800 -16 737 -35 523 -33 330 -68 274 Rörelsekostnader -193 674 -197 596 -389 349 -398 993 -801 652 Rörelseresultat (EBIT) -3 428 799 -4 618 2 231 4 176 Finansnetto -1 230 -667 -662 -997 -3 427 Resultat före skatt (EBT) -4 658 132 -5 280 1 233 749 Skatter 1 190 214 2 342 1 952 9 238 Nettoresultat -3 468 346 -2 938 3 186 9 987 Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,11 0,01 -0,09 0,10 0,30 Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning 32 857 443 32 857 443 32 857 443 32 857 443 32 857 443 *Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkningen då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. 14 Halvårsrappor t januari -juni 2020 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 2020 2019 2019 BELOPP I TSEK 30 JUN 30 JUN 31 DEC Immateriella anläggningstillgångar 244 949 289 065 267 539 Materiella anläggningstillgångar 3 768 5 755 4 745 Nyttjanderättstillgångar 46 447 31 959 43 873 Uppskjuten skattefordran 20 697 20 697 20 697 Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 334 1 268 1 963 Summa anläggningstillgångar 320 195 348 744 338 818 Lager 6 102 1 111 1 835 Kundfordringar 77 875 86 959 95 110 Övriga kortfristiga fordringar 7 707 215 524 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 987 29 303 28 939 Likvida medel 766 7 167 490 Summa omsättningstillgångar 119 437 124 755 126 896 Summa tillgångar 439 632 473 499 465 714 Eget kapital exklusive årets resultat 154 425 177 293 160 865 Nettoresultat -2 938 3 186 9 987 Summa eget kapital 151 487 180 479 170 853 Uppskjuten skatteskuld 10 818 18 567 13 198 Långfristig del av lån 7 500 14 447 10 000 Långfristig del av leasingavtal 27 150 12 765 28 890 Summa långfristiga skulder 45 468 45 780 52 088 Kortfristig del av lån 10 000 22 211 10 000 Leverantörsskulder 72 443 75 109 81 421 Övriga kortfristiga skulder 46 624 30 609 35 157 Kortfristig del leasingavtal 17 455 19 571 15 777 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 96 156 99 740 100 418 Summa kortfristiga skulder 242 677 247 240 242 773 Summa skulder och eget kapital 439 632 473 499 465 714 Halvårsrappor t januari-juni 2020 15 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG ÖVRIGT SUMMA EGET KAPITAL TILLSKJUTET BALANSERADE HÄNFÖRLIG TILL BELOPP I TSEK AKTIEKAPITAL KAPITAL VINSTMEDEL MODERBOLAGET Belopp vid 2019 års ingång 6 571 333 291 -137 926 201 937 Utdelning -41 072 -41 072 Nettoresultat januari - december 2019 9 987 9 987 Belopp vid 2019 års utgång 6 571 333 291 -169 010 170 853 Utdelning -16 429 -16 429 Nettoresultat januari - juni 2020 -2 938 -2 938 Belopp vid Q2 2020 års utgång 6 571 333 291 -188 377 151 487 16 Halvårsrappor t januari -juni 2020 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 2020 2019 2020 2019 2019 BELOPP I TSEK APR - JUN APR - JUN JAN - JUN JAN - JUN JAN - DEC Resultat före skatt (EBT) -4 658 132 -5 280 1 233 749 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar 17 800 16 737 35 523 33 330 68 274 Övrigt -1 010 0 -1 010 0 0 Betald skatt 0 -1 472 4 693 -1 666 -2 663 Förändring av rörelsekapital 5 166 19 395 -2 607 36 265 41 898 Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 298 34 792 31 319 69 162 108 258 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 371 -1 279 -3 024 -2 848 -6 955 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -164 -433 -263 -695 -1 275 Förändring övriga finansiella tillgångar 79 0 -1 361 0 -695 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 456 -1 712 -4 648 -3 543 -8 925 Utdelning -16 429 -24 643 -16 429 -24 643 -41 072 Amortering av lån samt finansiell leasing -7 290 -8 479 -13 806 -12 391 -36 353 Förändring av checkräkningskredit 8 068 0 3 840 -22 145 -22 145 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 651 -33 122 -26 395 -59 179 -99 570 Periodens kassaflöde 191 -42 276 6 440 -237 Likvida medel vid periodens ingång 575 7 209 490 727 727 Periodens kassaflöde 191 -42 276 6 440 -237 Likvida medel vid periodens utgång 766 7 167 766 7 167 490 Halvårsrappor t januari-juni 2020 17 KONCERNENS RESULTATRÄKNING FEM KVARTAL 2020 2020 2019 2019 2019 BELOPP I TSEK APR - JUN JAN - MAR OKT - DEC JUL - SEP APR - JUN Nettoomsättning 190 231 194 473 204 178 200 400 197 955 Övriga intäkter 14 13 8 18 441 Rörelseintäkter 190 245 194 486 204 187 200 417 198 396 Produktionskostnader -144 171 -142 358 -149 474 -147 903 -142 208 Övriga externa kostnader -9 913 -12 106 -10 108 -11 896 -12 957 Personalkostnader -21 790 -23 489 -25 582 -22 751 -25 694 Rörelsekostnader -175 873 -177 953 -185 164 -182 550 -180 859 EBITDA-resultat 14 372 16 533 19 023 17 867 17 537 EBITDA-marginal % 7,6% 8,5% 9,3% 8,9% 8,8% Av- och nedskrivningar -17 800 -17 723 -17 768 -17 176 -16 737 EBIT-resultat -3 428 -1 190 1 255 691 799 EBIT-marginal % -1,8% -0,6% 0,6% 0,3% 0,4% Finansnetto -1 230 568 - 2 981 551 -667 EBT-resultat -4 658 -622 -1 727 1 242 132 Skatter 1 190 1 152 7 244 43 214 Nettoresultat -3 468 530 5 517 1 285 346 18 Halvårsrappor t januari -juni 2020 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 2020 2019 2020 2019 2019 BELOPP I TSEK APR - JUN APR - JUN JAN - JUN JAN - JUN JAN - DEC Rörelseintäkter 7 610 10 232 16 334 17 756 34 373 Rörelsens kostnader -7 639 -10 264 -16 419 -17 959 -34 646 Rörelseresultat -28 -32 -85 -203 -273 Finansiellt netto -2 936 -15 657 -3 184 -14 368 -24 587 Resultat eft er finansiella poster -2 964 -15 689 -3 269 -14 572 -24 860 Skatt 0 0 -38 0 0 Nettoresultat -2 964 -15 689 -3 307 -14 572 -24 860 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 2020 2019 2019 BELOPP I TSEK JAN - JUN JAN - JUN JAN - DEC Immateriella tillgångar 197 0 0 Materiella tillgångar 193 299 246 Finansiella anläggningstillgångar 455 458 452 902 454 097 Summa anläggningstillgångar 455 849 453 202 454 344 Övriga omsättningstillgångar 63 076 61 676 0 Kassa och bank 766 7 167 490 Summa omsättningstillgångar 63 842 68 844 490 Summa tillgångar 519 691 522 045 454 834 Eget kapital 171 719 247 315 191 455 Långfristiga skulder - lån 7 500 14 447 10 000 Kortfristig del av lån 10 000 22 211 10 000 Övriga skulder 330 472 238 072 243 379 Summa kortfristiga skulder 340 472 260 283 253 379 Summa skulder och eget kapital 519 691 522 045 454 834 Halvårsrappor t januari-juni 2020 19 NOTER NOT 1: SEGMENTSREDOVISNING* 2020 2019 2020 2019 2019 BELOPP I TSEK APR - JUN APR - JUN JAN - JUN JAN - JUN JAN - DEC A3 Privat 142 352 145 873 283 983 293 144 582 175 A3 Företag 55 177 60 344 114 618 122 643 251 527 Koncerneliminering -7 283 -7 822 -13 870 -14 564 -27 874 Rörelseintäkter 190 245 198 396 384 731 401 223 805 828 A3 Privat 9 987 14 472 21 120 27 977 54 273 A3 Företag 4 385 3 064 9 786 7 582 18 176 EBITDA-resultat (Resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt) 14 372 17 537 30 905 35 560 72 449 2020 2019 2020 2019 2019 BELOPP I TSEK APR - JUN APR - JUN JAN - JUN JAN - JUN JAN - DEC A3 Privat 648 986 632 960 1 284 825 632 960 664 048 A3 Företag -209 354 -159 461 -395 672 -159 461 -198 334 Summa tillgångar 439 632 473 499 889 154 473 499 465 714 *Segmentredovisningen överensstämmer med totalresultaträkningen och totalbalansräkningen. NOT 2: VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖM- NINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinci- per beskrivs nedan. Om Bolaget av någon orsak ändrar sin bedömning av nedanstående punkterna kommer detta att påverka resultatet, positivt eller negativt. Bedömning av samtrafik skostnader i mobila nät För mer information se Riskfaktorer sida 10. Bedömning av värdet av goodwill Koncernen undersöker varje år om något nedskrivnings- behov föreligger för goodwill, i enlighet med den redo- visningsprincip som beskrivs i årsredovisningen för 2019. Återvinningsvärdet för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkning- ar måste vissa uppskattningar göras. Vid indikation på nedskrivningsbehov testas värdet. Ett impairment test utförs under det fjärde kvartalet. Bedömning av värdet och ny ttjandeperiod avseende immateriella anläggningstillgångar A3s immateriella anläggningstillgångar består till stor del av förvärvade kundrelationer samt goodwill. Värdet och nyttjandeperioden avseende immateriella anläggningstill- gångar baseras på bedömda framtida och historiskt gen- omsnittlig churnrate samt på framtida kassaflöden. Den bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om det finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats genomförs ett nedskrivningstest. Uppskjutna skattefordringar Koncernens uppskjutna skattefordran är kopplade till koncernens ansamlade underskottsavdrag. Koncernled- ningen har gjort antaganden och bedömning om koncern- ens framtida intjäningsförmåga och utifrån detta bedömt möjligheterna till framtida kvittning av vinster mot dessa underskott. NOT 3: ALTERNATIVA NYCKELTAL A3s finansiella rapporter samt nyckeltal har upprättats i enlighet med IFRS. A3 använder sig utav ett antal finansiel- la nyckeltal som inte definieras enligt IFRS som tex EBITDA resultat, EBITDA marginal, EBIT, rörelsemarginal, vinstmar- ginal, skuldsättningsgrad, soliditet samt tillgängliga likvida medel. Dessa alternativa nyckeltal anser A3 vara viktiga för att investerare ska få en fullständig bild av delårsrap- porten. 20 Halvårsrappor t januari -juni 2020 EBITDA och EBITDA marginal A3 anser att EBITDA är viktigt för att investeraren ska förstå vårt resultat före investeringar i anläggningstillgångar. EBITDA marginalen visar EBITDA i procent av rörelseintäk- terna. EBIT, rörelse- och vinstmarginal EBIT är ett relevant mått för investerare för att förstå resul- tatgenerering före skatt och räntenetto. Rörelsemarginalen visar EBIT i procent av rörelseintäkterna. Vinstmarginalen visar nettoresultatet i procent av rörelseintäkterna. Order värde Totalt värde av nya avtal tecknade med företagskunder. Täckningsbidrag Täckningsbidrag är ett intressant mått för A3. Täcknings- bidraget är skillnaden mellan produkten särintäkt och särkostnad. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Paul Moonga, CEO Tel. 070 959 06 66 paul@a3.se Skuldsättningsgrad, soliditet och tillgängliga lik vida medel Skuldsättningsgraden visar räntebärande skulder i förhål- lande till eget kapital. Måttet är relevant då den visar hur skuldsättningen utvecklas jämfört med tidigare perioder och samt hur stor extern finansiering bolaget behöver. Soliditet är ett mått som visar hur stor del av balansom- slutningen (tillgångarna) som finansierats av eget kapital. Det är ett relevant mått då det över tid ger en bild av hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Tillgängliga likvida medel är viktigt att ta med då det visar likviditeten inklusive de 42 MSEK som bolaget har i checkräkningskredit. Kassa och bank kan vara noll kronor på balansdagen men bolaget kan ändå ha likvida medel vilket måttet tillgängliga likvida medel visar. För detaljerad kommentar på andra kvartalet, vänligen se länk vimeo.com/A3Sverige Annika Westberg, CFO Tel. 073 86 63 999 annika.westberg@a3.se Finansiell information Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentlig- göra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 8:30 CET. Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.a3.se alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se. Granskning av delårsrapporten Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Halvårsrapport januari-juni 2020 21 VI STÅR REDO NÄR NÖDEN KALLAR Vi på A3 ser oss inte bara som en Telekomoperatör - Vi ser oss som ansvariga att för att människor ska kunna hålla kontakten och få den information de behöver, inte minst när något allvarligt inträffar. Det är ett ansvar vi tar på största allvar, och när nöden kallar står vi redo att hjälpa. År 2020 har varit ett olycksdrabbat år, inte minst med den rådande Covid-19 pandemin som skakat om hela världen. Vi värnar om den plats där vi bor, arbetar och lever, men vårt engagemang sträcker sig även utanför Sverige. I samband med den förödande explosionen i Beirut, donerade A3 50 000 SEK till Röda Korset i Libanon, och nollställde alla kostnader för datatrafik, samtal, sms och mms till och från Libanon mellan den 4:e augusti till den 20:e augusti. Vi uppmanade även andra operatörer att göra detsamma, vilket ledde till att fler av våra branschkollegor följde vårt exempel och nollställde sina kostnader därefter. Vi som Telekomoperatör anser att det är vårt ansvar att reagera och underlätta för människor att kunna hålla kontakten när olyckan är framme. Vi som företag, och på våra kunders och aktieägares vägnar, kommer vi att fortsätta vårt välgörenhetsar- bete där det behövs. Vi har alla ett kollektivt ansvar, och tillsammans kan vi göra skillnad. PAUL MOONGA, CEO/VD 22 Halvårsrappor t januari -juni 2020 STYRELSENS INTYG Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbola- get och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 20 augusti 2020. A3 Allmänna IT- och Telekomak tiebolaget (publ) Thomas Nygren Styrelseordförande Mark Hauschildt Johan Åsberg Björn Fernström Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Lars Roth Anna Frick Styrelseledamot Styrelseledamot Paul Moonga Styrelseledamot/VD Halvårsrappor t januari-juni 2020 23 24 Halvårsrappor t januari -juni 2020 Attachments Original document

