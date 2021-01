65189 Wiesbaden Germany Phone: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indices: MDAX Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1161129 End of News DGAP News Service =----------

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 17, 2021 12:06 ET (17:06 GMT)