On 8 December 2022 the Nasdaq Vilnius decided to admit additional bonds of Šiaulių bankas AB in the value of EUR 85 mill to the regulated market operated by Nasdaq Vilnius.

Altogether bond issue of Šiaulių bankas AB in the value of EUR 160 mill (ISIN: LT0000405771) will be traded as from 9 December 2022.

Additional information:

Tomas Varenbergas

Head of Treasury and Markets

tomas.varenbergas@sb.lt

tel. +370 5 2032 200