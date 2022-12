UK shareholder meetings calendar - next 7 days

<table style="width: 773px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="325" /> <col width="448" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl67" width="325" height="21"><strong>Tuesday 13 December</strong></td><td class="xl66" width="448"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Amedeo Air Four Plus Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Avation PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Blancco Technology Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JD Sports Fashion PLC</td><td class="xl66">GM re remuneration policy</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Macau Property Opportunities Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Softcat PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Spectris PLC</td><td class="xl66">GM re remuneration policy</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Wednesday 14 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Fidelity Special Values PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Kistos PLC</td><td class="xl66">GM re new non-operational entity</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Parsley Box Group PLC</td><td class="xl66">GM re proposal to become a private limited company</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">TP Group PLC</td><td class="xl66">GM re cash acquisition</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Volution Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Westpac Banking Corp</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Thursday 15 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Aeorema Communications PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Argos Resources Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Baillie Gifford Japan Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Capricorn Energy PLC</td><td class="xl66">GM re proposed share premium account cancellation</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Chelverton Growth Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CQS Natural Resources Growth & Income PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">DX Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">DXS International PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Glenveagh Properties PLC</td><td class="xl66">EGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Secured Income Fund PLC</td><td class="xl66">GM re proposed reduction of capital</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Schroder Income Growth Fund PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Friday 16 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Bellway PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Inchcape PLC</td><td class="xl66">GM re Derco acquisition</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Global Growth & Income PLC</td><td class="xl66">GM re proposed combination with JPMorgan Elect PLC</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">National Australia Bank Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Sareum Holdings PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Thor Explorations Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">UP Global Sourcing Holdings PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Monday 19 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Abingdon Health PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Brand Architekts Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">China Nonferrous Gold Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">DeepMatter Group PLC</td><td class="xl66">GM re ordinary shares cancellation</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Mila Resources PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Purplebricks Group PLC</td><td class="xl66">GM re chairman replaced by Harry Hill</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Renalytix PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">RTW Venture Fund Ltd</td><td class="xl66">EGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Star Phoenix Group Ltd</td><td class="xl66">GM re resolution to approve change of auditor</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Technology Minerals PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Visum Technologies PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" 