ABIVAX Abivax organise une présentation en webcast sur ABX464 comme traitement potentiel de la rectocolite hémorragique 19-Avr-2021 / 18:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abivax organise une présentation en webcast sur ABX464 comme traitement potentiel de la rectocolite hémorragique La présentation « Key Opinion Leader » (KOL) en webcast aura lieu le mardi 20 avril 2021 à 13h30 CEST PARIS, France, le 19 avril 2021 - 18h00 (CEST) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, vous invite à rejoindre sa présentation « Key Opinion Leader » (KOL) en webcast sur ABX464 comme traitement potentiel de la rectocolite hémorragique (RCH). Le webcast aura lieu le mardi 20 avril 2021 à 13h30 (heure de Paris), en amont de la communication des résultats de l'étude d'induction de phase 2b dans la RCH prévue au cours de la deuxième moitié du mois prochain. Le KOL (Key Opinion Leader) Professeur Bruce Sands, M.D., M.S., hôpital Mount Sinaï à New York, États-Unis parlera des traitements existants et futurs ainsi que des besoins médicaux non satisfaits dans le traitement des patients atteints de la RCH. Le Dr Sands sera disponible pour répondre aux questions après les présentations. La Direction d'Abivax fera le point sur son candidat médicament ABX464 et son potentiel pour devenir une nouvelle option thérapeutique bien tolérée, facile à administrer et avec une bonne efficacité à court et à long terme dans le traitement de la RCH modérée à sévère. ABX464 est une petite molécule innovante, première de sa classe thérapeutique, administrée par voie orale, ayant démontré une bonne tolérance ainsi qu'un effet anti-inflammatoire puissant lors des essais précliniques ainsi que dans une étude clinique de phase 2a d'induction et de maintenance dans le traitement de la RCH. Pour rejoindre le webcast, veillez suivre le lien suivant : https://media.rampard.com/20210420/ Biographie Prof. Bruce Sands, M.D., M.S. Le Professeur Bruce Sands, M.D., M.S., est titulaire de la chaire de médecine Dr Burrill B. Crohn à la Icahn School of Medicine Mount Sinaï, New York, États-Unis. Le Dr Sands est largement reconnu comme un expert dans le domaine des maladies inflammatoires de l'intestin (MICI) et pour ses recherches cliniques sur de nouveaux traitements thérapeutiques. Il a publié plus de 250 articles scientifiques et il était l'investigateur principal des études phares ACCENT 2, UNIFI et VARSITY, publiées dans le New England Journal of Medicine. Le Dr Sands a obtenu son diplôme universitaire de B.A. et M.D. à l'Université de Boston et a effectué sa formation de médecin spécialisé en médecine interne au Centre Hospitalier Universitaire de Pennsylvanie. Après avoir terminé sa formation postdoctorale en gastroentérologie au Massachusetts General Hospital (MGH), il a rejoint la faculté de Harvard Medical School et a occupé le poste de chef par intérim de l'unité gastrointestinale du MGH avant de rejoindre la Icahn School of Medicine Mount Sinaï en 2010 en tant que chef de l'unité de gastroentérologie (Dr. Henry D. Janowitz Division of Gastroenterology). ***** À propos d'Abivax (www.abivax.com) Entreprise de biotechnologie en phase clinique, Abivax vise à moduler le système immunitaire de l'organisme pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d'infections virales et de cancer. Abivax est cotée sur le compartiment B d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Mémo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, Abivax a deux candidats médicaments en développement clinique, ABX464 dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques sévères et ABX196 dans le traitement du carcinome hépatocellulaire. Pour plus d'informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_. Contacts Abivax Investors Press Relations & Investors Europe Communications LifeSci Advisors MC Services AG Regina Jehle Chris Maggos Anne Hennecke regina.jehle@abivax.com chris@lifesciadvisors.com anne.hennecke@mc-services.eu +33 6 24 50 69 63 +41 79 367 6254 +49 211 529 252 22 Public Relations France Public Relations France Public Relations USA Actifin DGM Conseil Rooney Partners LLC Ghislaine Gasparetto Thomas Roborel de Climens Marion Janic ggasparetto@actifin.fr thomasdeclimens@dgm-conseil.fr mjanic@rooneyco.com +33 6 21 10 49 24 +33 6 14 50 15 84 +1 212 223 4017

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations (y compris le recrutement de patients) relatives à certains programmes de la Société. Bien que la Société considère que ses déclarations prospectives, prévisions et estimations sont fondées sur des hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus jugés raisonnables, ces déclarations prospectives, prévisions et estimations peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives, prévisions et estimations. Une description de ces risques, aléas et incertitudes figure dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des marchés financiers au titre de ses obligations réglementaires, à l'instar de son Document d'Enregistrement Universel. En outre, les présentes déclarations prospectives, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas s'y fier indûment. Abivax décline toute obligation d'actualisation de ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dont la Société aurait postérieurement connaissance, à l'exception de ce qui est requis par la législation. Ce communiqué de presse n'a qu'un but informatif, et les informations qui y sont contenues ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans toute juridiction, notamment en France. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a pas non plus de lien avec les objectifs de placement, la situation financière ou les besoins particuliers de qui que ce soit. Il ne doit pas être considéré par quiconque comme un substitut à l'exercice de son propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. La diffusion de ce communiqué de presse peut être restreinte par certaines législations locales. Les destinataires de ce communiqué de presse sont tenus de s'informer sur les éventuelles restrictions auxquelles ils pourraient être contraints et, le cas échéant, de les respecter. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : 210419_Abivax organise une présentation en webcast sur ABX464 comme traitement potentiel de la rectocolite hémorragique

