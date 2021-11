Financials EUR USD Sales 2022 1 757 M 2 034 M 2 034 M Net income 2022 -112 M -130 M -130 M Net cash 2022 566 M 655 M 655 M P/E ratio 2022 -30,9x Yield 2022 - Capitalization 3 203 M 3 709 M 3 708 M EV / Sales 2022 1,50x EV / Sales 2023 1,10x Nbr of Employees 1 111 Free-Float 19,4% Chart ABOUT YOU HOLDING AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 8 Last Close Price 18,80 € Average target price 31,69 € Spread / Average Target 68,6% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Hannes Wiese Head-Operations & Finance Sebastian Betz Chief Technical Officer Julia Stoetzel Head-Investor Relations Tarek Müller Head-Marketing & Brands Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) ABOUT YOU HOLDING AG 0.00% 3 709 AMAZON.COM, INC. 7.12% 1 813 677 JD.COM, INC. -12.18% 119 811 ETSY, INC. 45.39% 32 794 WAYFAIR INC. 10.98% 26 200 MOMO.COM INC. 259.53% 11 365